¿Qué reclaman los campesinos a gobierno de AMLO?

En unos minutos las Cadenas Productivas Nacionales ''Por un campo con Bienestar'' realizarán diversos bloqueo en las casetas de cobro de acceso a la Ciudad de México, para exigir una audiencia con el presidente Andre´s Manuel Lo´pez Obrador, el Congreso de la Unión y la Asociación Mexicana Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) para la atención debida del campo mexicano.

Puedes leer: Ante incumplimiento campesinos saquean bodegas de fertilizantes

Entre sus principales demandas están:

Respeto al presupuesto de la de la Secretaría de Agricultura etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Evitar el desmantelamiento de la estructura orga´nica de dicha dependencia.

Creacio´n de una Comisio´n Permanente de atencio´n al campo y de Comisiones Estatales.

Privilegiar la existencia e impulso de los programas de comercializacio´n y ordenamiento de mercados, de impulso a la autosuficiencia alimentaria y de sanidades.

Para esta movilización se tiene contemplado el bloqueo de casetas de las autopistas México-Cuernavaca, México-Toluca, México-Puebla y México-Querétaro.

TOME SUS PRECAUCIONES PARA ESTE MIÉRCOLES... Posibles bloqueos en al menos 7 puntos carreteros de #Veracruz. Las protestas son de campesinos y productores. pic.twitter.com/El1DkrpOlZ — Pablo Jair Ortega (@pablojair) 17 de julio de 2019

Además, no se descarta la llegada de autobuses que transportan a los manifestantes a los puntos de concentración y que otras organizaciones se sumen en apoyo a la defensa del campo, incluso su traslado a alguna otra dependencia de gobierno, como medida de presión.

Sobre estas movilizaciones, el presidente López Obrador expresó que siempre respetará ''el derecho de manifestación y no se va a reprimir al pueblo de México; no se confundan y no se dejen manipular, porque se está apoyando a los productores con muchos recursos''.

kach