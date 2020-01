¿Qué puedes comprar con 123 pesos?

Mónica y Angélica, encargadas de la cocina económica "Moni & Angie", prepararon hoy el menú cotidiano que gusta a sus decenas de clientes: una ración de sopa de pasta o de verdura; otra de arroz o espagueti blanco; otra de plato fuerte, milanesa de pollo o bistec en adobo, acompañados de frijoles o ensalada; agua de sabor y tortillas. Un paquete de comida completa que hasta el viernes tendrá un costo de 50 pesos, pues a partir del siguiente lunes costará cinco pesos más. Por eso mañana colocarán una cartulina informativa sobre el aumento de precio que han venido posponiendo desde hace dos meses.

Sí, el alza al salario mínimo de veinte pesos (al pasar de 102.68 a 123.22 pesos) fue importante; pero la realidad es que los precios de la canasta básica, productos de higiene personal y limpieza, así como platillos en restaurantes, registraron incrementos para el consumidor de entre uno y tres pesos promedio. Y no en este mes precisamente, sino de noviembre pasado a la fecha.

A simple vista, pocos podrían quejarse de ese pequeño aumento; pero la diferencia en el gasto se hace considerable en el momento de sumarlos y pagar la cuenta en la caja del super, tienda de conveniencia, verdulería, carnicería y hasta la Central de Abastos, donde Mónica y Angélica realizan un recorrido semanal para saber dónde comprar a mejor precio.

"La verdura es la que más subió, por encima de la carne o pollo", explica Angélica a LSR. "Por ejemplo, la calabaza y el ajo. La primera esta cara, hasta 300 pesos la caja; ni te digo el jitomate que llegó a estar hasta 40 pesos el kilo, o el tomate que subió de 13 a 25 pesos. Por eso en el caso de la sopa de verdura, sustituimos la calabaza por otras opciones como el chayote, por ejemplo. En el caso del ajo, compramos menos", enlista.

Mónica agrega, "además empezamos a hacer guisos que no lleven demasiado jitomate y tomate, por lo mismo. Los chiles también subieron de precio; así que en general, para poder mantener el costo del menú hasta el año pasado, incluimos platillos que no llevaran demasiadas salsas o verduras, para sostener el precio. Pero este mes ya no nos fue posible ¡Y menos con el cambio de bolsa biodegradable y la bolsa de asa!", explica mientras apila las ollas vacías de la comida que, a las tres de la tarde, han terminado ya de vender.

En esta cocina hay una larga lista de comensales, en su mayoría adultos mayores y comerciantes de la zona que no pueden salir de sus locales para comer o adquirir comida. La lista de sus pedidos en la colonia Agrícola Oriental, una zona popular que colinda con la delegación Iztapalapa, es grande; un promedio de 50 comidas diarias, según indica su cuaderno de anotaciones. Pero esto es aparte de la otra clientela que tienen: decenas de amas de casa, madres de familia y/o trabajadoras que acuden puntualmente, entre una y cinco de la tarde, a comprar -también por razones económicas- diez, quince o veinte pesos -según el caso-, de arroz, sopa de pasta, consomé o frijoles. Esto, más allá de una cuestión de gusto o no por cocinar, en realidad refleja un ahorro en su gasto diario, principalmente de gas y de tiempo; por lo que solo invierten en cocinar un guisado en casa.

Por eso estas hermanas alimentan y abastecen a este otro pequeño sector de comensales, guisando por día, entre siete y ocho kilos de arroz; más entre cinco y seis kilos de frijoles. Dado el incremento en el costo del gas entre noviembre y diciembre (de once a doce pesos por litro, en promedio), su negocio se vio afectado por lo que el alza en el precio de la comida ha sido inevitable, aún cuando sus competidores más cercanos subieron sus precios -entre 55 y 65 pesos cada paquete de comida- desde hace un mes. Y ellas saben que lo hicieron por las mismas razones por las que ellas lo harán: el aumento de precios.

LSR sale de compras

Tras un recorrido por tres de las principales cadenas de supermercados, LSR comparó precios y tabuló lo que un ciudadano puede comprar al día con 123 pesos, que es el ingreso mínimo por día. Por solo ejemplificar, esa cantidad alcanzaría -en términos de una pequeña despensa familiar- para un litro de leche (costo promedio de 20 pesos), diez bolillos (dos pesos la pieza, 20 pesos total), 18 pesos de una bolsa de frijol negro de 900 miligramos (pues los kilos dejaron de existir hace tres años, por cuestiones inflacionarias), otra de arroz del mismo gramaje (20 pesos promedio según la marca) y dos latas de atún en aceite (17 pesos promedio cada una).

Cabe mencionar que en las tres tiendas se constató que el re etiquetado comenzó desde el 2 de enero, anticipando que tras las fiestas decembrinas la mayor parte de los mexicanos surtirá su despensa. Las tiendas de conveniencia también hacen su lucha. Por eso exhiben en sus ventanales ofertas diversas que promueven la compra de productos unitarios o dobles, por costos de entre 15 y 35 pesos.

Desde otra perspectiva, LSR realizó el mismo ejercicio en otro caso: la misma cantidad de dinero, para un empleado que trabaja todo el día fuera de casa. A él, 123 pesos le alcanzarían para dos pasajes de metro y dos de Metrobús (22 pesos); desayunar una torta de tamal con atole (28 pesos promedio); comer cinco tacos de canasta y un refresco (50 pesos promedio); y cenar un pan de dulce con café (20 pesos promedio).

Reacomodar para subsistir

"Moni & Angie" no son nuevas en este negocio; en realidad tienen varios años en él por ser el principal ingreso de su familia. Y aunque ellas son las encargadas, cocineras y repartidoras del mismo, su madre es la propietaria quien se queda en casa cuidando a un esposo enfermo y un adulto mayor. Mónica y Angélica saben que lo que las sostiene en este negocio, no es solo la higiene y sazón de su comida, sino el precio accesible que ofrecían y la toma de decisiones operativas.

Hasta hace unos meses, aquí trabajaban un par de empleados (cocinera y repartidor) de quienes tuvieron que prescindir por cuestiones económicas. Así fue como asumieron la carga de trabajo que, aunque es mayor para ellas, se resolvió con organización pues ambas cocinan y se turnan para atender al público en persona y/o por llamada telefónica; además de preparar los pedidos de quienes compran en el lugar, además de aquellos que se entregan a domicilio cuando es necesario.

Esta tarde Andy Andrés, su pequeño proveedor de ajos y aguacates, habló con Mónica y con LSR de cómo enfrentará el aumento a su mercancía que vende de cocina en cocina, montado en una bicicleta con su hijo detrás, con los ajos dentro de una mochila que carga en la espalda más una caja de aguacates que adaptó al manubrio. "Mientras pueda seguiré dando un poco más barato que el mercado porque, por ejemplo, Mónica preferirá comprarme a mi si le doy unos pesos más barato, que si le doy el mismo precio del mercado. Sacrifico parte de la ganancia, sí. Pero conservo mi lista de clientes fijos, porque de ellos como".

JGM