¿Qué preocupa más a AMLO, choque en Dos bocas o el beisbol? Esto responde

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que no ve “mano negra” de empresas extranjera para frenar la construcción de la refinería Dos Bocas, luego del enfrentamiento que se registró entre trabajadores y policías en dicha obra realizada en Tabasco.

En conferencia mañanera, López Obrador dijo que estará “muy pendiente” de la posible injerencia de empresas extranjeras en la obra de Dos Bocas y señaló que también está “muy pendiente” de las eliminatorias del beisbol donde este jueves lanzará el mexicano Julio Urías por lo Dodgers de Los Angeles en el juego definitivo que definirá ante los Gigantes de San Francisco qué escuadra avanzará a la Final de la Liga Nacional de Estados Unidos.

El mandatario mexicano llamó a los trabajadores que construyen Dos Bocas a no dejarse manipular por líderes sindicales, ya que, dijo, tiene información de que se les está pagando lo justo y cuentan con prestaciones.

?? #EnLaMañanera | @lopezobrador_ reiteró que el conflicto de #DosBocas es por disputa del contrato, pide ayuda a los dirigentes y llama a los trabajadores a no dejarse manipular. #yn ????https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/YoIW0hJNZR — La Silla Rota (@lasillarota) October 14, 2021

“Espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden, y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar. (..) No creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México, aunque no les gusta mucho”, detalló.

Agregó que el pleito entre sindicatos en Dos Bocas involucra a CTM y uno de nombre Catem, quienes pelean tener injerencia en un contrato colectivo de los trabajadores de la obra.

Recordó que antes los sindicatos tenían pugnas muy fuertes con grupos de choque, incluso, recordó que había un sindicato poderoso que controlaba y cometía delitos como el huachicoleo en la obra del aeropuerto de Texcoco, pero dijo que en su gobierno esas prácticas ya no se registran.





EL PLEITO EN DOS BOCAS





La mañana de ayer miércoles 13 de octubre los trabajadores de la compañía ICA Flúor que se encuentran en paro de labores en la obra de construcción de la refinería de "Dos Bocas" en Paraíso, Tabasco, denunciaron que fueron atacados por elementos antimotines, donde varios obreros resultaron lesionados y tres detenidos hasta el momento.

Antes de las siete horas, un convoy con decenas de uniformados ingresó al terreno donde se edifica la obra, mismo que fue tomado desde el pasado martes por más de cinco mil trabajadores en demanda de mejores condiciones laborales.

Los empleados acusan que fueron atacando con balas de goma y gas lacrimógeno por policías antimotines estales y elementos de la Armada de México.

Este fue el segundo día de paro laboral en protesta por las condiciones de trabajo a que son sometidos los trabajadores de una de las obras clave del sexenio de López Obrador.

Este día la obra amaneció resguardada por las fuerzas de seguridad, lo que enardeció a los trabajadores, quienes esperaban respuesta a sus demandas que ayer presentaron a la empresa ICA.

Los obreros comenzaron a gritarles a los uniformados a lo que estos respondieron lanzando gas lacrimógeno, de acuerdo a lo narrado por uno de los trabajadores.

"Los antimotines gasearon con el gas lacrimógeno a todos los que estamos aquí, ahorita está el desastre", dijo en breve entrevista telefónica uno de los trabajadores. Algunos trabajadores les arrojaron piedras, fue ahí cuando inicio el enfrentamiento y los policías dispararon contra la multitud, hiriendo a varios hombres.

A través de videos y fotografías que han sido proporcionados a este medio de comunicación, se observa como son sacados y auxiliados las personas que resultaron lesionadas, dónde se observan heridas de bala.

Los manifestantes demandan un aumento salarial bajo el argumento de que la compañía tiene un trato con el sindicato local que los termina afectando en el pago de sus salarios semanales. Acusaron mal trato y explotación laboral, y demandaron pago de horas extras, equipos de protección, transporte de personal y horario de alimentos.

(Luis Ramos)