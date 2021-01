¿Qué planes tiene Biden para México y América Latina?

En 2021, Biden tiene la posibilidad no solo de curar las heridas abiertas por Trump y su política arrogante y abusiva.. (Archivo)

Quien crea que Joe Biden le extenderá la alfombra roja a América Latina, está equivocado. Dos de sus asesores lo dejaron claro en una entrevista con la agencia de noticias española EFE, a finales de diciembre de 2020.

Vanni Pettinà, historiador especializado en América Latina, publicó un artículo en The New York Times afirmó que uno de los grandes retos del nuevo presidente de Estados Unidos será devolverle legitimidad a la política exterior de su país luego de la pérdida que sufrió durante la era Trump.

"En 2021, Biden tiene la posibilidad no solo de curar las heridas abiertas por Trump y su política arrogante y abusiva. El nuevo presidente tiene la oportunidad de recordar que el pasado ofrece modelos para interactuar con la región que pueden ayudar a fortalecer la institucionalidad democrática, los derechos sociales y las políticas ambientales", escribió el 14 de diciembre.

Problemática: migración y drogas

El verdadero problema para Estados Unidos sigue estando en la frontera con México, donde millones de personas sueñan con un futuro mejor. Además del combate a las drogas.

"La cooperación con México tampoco será fácil", reconoció Shannon O'Neil, del Consejo del Laboratorio de Ideas de Relaciones Exteriores de Estados Unidos

Los migrantes y solicitantes de asilo no deben creer en ningún caso que la frontera se abrirá de repente. Sin embargo, Biden quiere acelerar el proceso de asilo para que haya más solicitantes en Estados Unidos. Además, el nuevo presidente de EU ha destinado un total de cuatro mil millones de dólares a ayudar a los gobiernos de Centroamérica a controlar la pobreza, la violencia, y así combatir el mismo tiempo el goteo permanente de gente que huye de sus países de origen.

Para México

Sobre el combate a las drogas, Biden prometió un nuevo paradigma y despenalizar el uso medicinal de la marihuana a nivel federal, eliminar dicha droga de la lista de delitos por los cuales un migrante puede ser deportado a su lugar de origen y eliminar automáticamente todas las condenas anteriores por su uso y posesión; además de que los estados tomen libremente sus decisiones sobre la legalización del uso recreativo de dicha droga.

"Ya es hora de poner fin a la fallida guerra contra las drogas que ha encarcelado a millones de estadounidenses, desproporcionadamente personas de color, y no ha sido eficaz para reducir el consumo de drogas. Los Demócratas apoyan políticas que reorientarán nuestro enfoque de seguridad pública hacia la prevención", llegó a declarar.

Esto sería un cambio importante en la vida de los estadounidenses y tendrá impacto en México y su propia lucha contra las drogas.

Para el representante en México del Partido Demócrata estadounidense, Gricha Raether, Biden no cambiará la relación comercial consolidada con la puesta en marcha este año del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). No obstante, Raether advirtió que Biden vigilará que se cumplan cláusulas que "Trump no les hubiera dado importancia", como las relativas a los derechos laborales y al medio ambiente.

La política de "abrazar en lugar de disparar" del presidente Andrés Manuel López Obrador a los cárteles de la droga, cuya excesiva violencia ha originado la expulsión de innumerables mexicanos de su tierra natal, no ha funcionado, explicó a DW, por su parte, Shannon O'Neil, del Consejo del Laboratorio de Ideas de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en una entrevista con la revista America's Quarterly.

Además de México, Biden se centrará también en Guatemala, El Salvador y Honduras. Harold Trinkunas, de la Universidad de Stanford, California, resume el dilema en entrevista con DW: "El gobierno de Guatemala se ha desvinculado de la Comisión contra la Corrupción respaldada por la ONU. El gobierno de El Salvador está gobernando cada vez más autoritariamente, y el presidente de Honduras está acusado de participar en el tráfico internacional de drogas".