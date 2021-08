¿Qué personajes salieron en defensa de Ricardo Anaya?

El choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el excandidato presidencial Ricardo Anaya sigue, al tiempo que diversos personajes han salido en defensa del exdirigente nacional del PAN.

Anaya expuso en su cuenta de Twitter que está siendo perseguido por el gobierno federal y eso lo llevará al exilio; sin embargo, López Obrador lo llamó a presentarse a la audiencia, aunque ya esté amparado.

A través de su cuenta de Twitter, Anaya expuso el pasado sábado recibió un citatorio para comparecer el jueves en el Reclusorio Norte y aseguró que quieren darle 30 años de cárcel.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan "solo" suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

"No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa: es un citatorio, lo que dice en resumen es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia", lanzó el panista.

"Y aquí dice los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel. Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza Andrés Manuel, si no imagínate", dijo el político queretano en tono de burla.

El presidente López Obrador llamó a Anaya a presentarse a la audiencia que surge de una acusación hecha por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

"El que nada debe, nada teme", AMLO manda mensaje a Ricardo Anaya y le pide enfrentar su situación jurídica https://t.co/7lo3TudFws pic.twitter.com/VpQlmSSbF3 — La Silla Rota (@lasillarota) August 23, 2021

Indicó que Anaya pensó que culpando al Ejecutivo federal iba a librarse de las acusaciones de la FGR.

"Se le juntaron esas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara. Entonces, se le hizo fácil decir 'me está persiguiendo, Andrés Manuel'. Ahora sí que como diría su compañero camarada del bloque conservador, '¿y yo por qué?'. Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar, muy mal, muy mal ese proceder", destacó desde Palacio Nacional.

¿QUIÉNES DEFENDIERON A ANAYA?

El expresidente Felipe Calderón manifestó que en México se libera y elogia a criminales, en tanto a los opositores se les persigue.

"Lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores", tuiteó Calderón.

Lo que queda claro es que en México se libera y elogia a los delincuentes y se persigue a los opositores. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 23, 2021

Además, dio RT a una usuaria de redes sociales que señaló que López Obrador está más preocupado en el caso Anaya, que en los damnificados que dejó el paso del huracán "Grace" en México, en la economía, la violencia o la pandemia.

Calderón también compartió un tuit del economista Fausto Barajas, que expuso que sí hay persecución política en el gobierno de AMLO, aunque señaló que son muchos los que se quedan a combatir dentro del país, porque no todos tienen recursos para exiliarse.

Sin duda hay persecución política en México bajo el régimen de @lopezobrador_ y son muchos y cada vez más los que la enfrentan quedándose en el país porque la causa es justa y porque no todos tienen para exiliarse. Hay ejemplos de gente en otros países que se quedan como @jguaido — Fausto Barajas (@FaustoBarajas) August 23, 2021

El expresidente Vicente Fox apoyó a Ricardo Anaya ante la presunta persecución que padece por parte del gobierno federal.

A través de su cuenta de Twitter, Fox afirmó que López Obrador es "un tramposo y un maligno" que juega con la justicia.

"Recuerda el poder es efímero. Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX", tuiteó.

López eres un tramposo y un maligno!!

Vaya manera de jugar con la justicia.

Recuerda el poder es efímero.

Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX. https://t.co/a0aSKFrpTR — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 23, 2021

Agregó que en la consulta para enjuiciar expresidentes, López Obrador no tuvo el apoyo del "pueblo bueno".

"Si eres vengativo. Si eres dictador. Si eres maléfico y tramposo. Eres un TARTUFO!! No acabarás con la Democracia, la Libertad y con la oposición", remarcó.

Hoy quedas al desnudo!

Finalmente ese era tú plan con la consulta a juicio para expresidentes, el pueblo bueno te falló.

Si eres vengativo.

Si eres dictador.

Si eres maléfico y tramposo.

Eres un TARTUFO!!

No acabarás con la Democracia, la Libertad y con la oposición. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 23, 2021

Señaló que es momento de que todos los partidos políticos salgan en defensa de la democracia, la libertad, así como los derechos humanos y políticos.

Y cuestionó: "PAN donde estas??".

Es tiempo que todos los Partidos Políticos salgan a defender Democracia, Libertad, Derechos Humanos, Derechos Políticos.

PAN donde estas?? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) August 23, 2021

El panista Diego Fernández de Cevallos también entró a la polémica y defendió a Anaya. Se refirió a AMLO como "un dictadorcillo iluminado e inepto es, por definición, corrupto, rencoroso y vengativo".

El excandidato presidente del PAN señaló que el fracaso para gobernar de López Obrador lo lleva a injuriar a sus críticos, perseguir a sus opositores, y negar hasta la existencia del sol. Pues, criticó que siempre tiene "otros datos".



Agregó que el tabasqueño busca eliminar a las disidencias que lo afectan, como en el caso de Rosario Robles, quien está recluida actualmente por la Estafa Maestra.

"El odio y la venganza del enfermo de Palacio atropellan los más elementales derechos humanos de esa mujer", señaló en su columna publicada en Milenio.

"Este caso criminal ni siquiera está prendido con alfileres, sino con la saliva del preso y extorsionado (inocente o culpable) Emilio Lozoya", indicó

Agregó que si no aniquila a Anaya, tal vez lo lleve a la boleta electoral de 2024.

