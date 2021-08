¿Qué país prefieren los políticos prófugos de la justicia?

Pese a haber sido desaforado por la Cámara de Diputados, Mauricio Toledo se encuentra fuera del país, en Chile, nación a la que partió el pasado 26 de julio e información que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer 15 días después.

"Dejan una sombra de duda sobre su disposición a llegar a la verdad, hacemos un llamado a que regrese al país y se presente ante la autoridad judicial", señaló la Fiscalía este miércoles mientras en San Lázaro comenzaba la sesión en la que se aprobó el desafuero de Toledo.

Como el exdiputado por el PT, otros funcionarios y políticos han decidido guarecerse en el extranjero ante acusaciones legales y penales que se les han hecho. ¿Hacia qué países han huido?

ISRAEL

El país de Oriente medio ha sido la elección para huir de Tomás Zerón y Andrés Roemer.

El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto es señalado por los delitos de secuestro, tortura y manipulación de evidencia en la investigación realizada sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014

También pesa sobre él una acusación de presunta malversación de fondos, que asciende a 50 millones de dólares.

Ante la solicitud del gobierno de México a Israel para acelerar la extradición de Zerón, un alto funcionario israelí dijo al diario The New York Times, que como castigo a México por el apoyo a las indagatorias de Naciones Unidas sobre posibles crímenes de guerra de Israel con los palestinos, la solicitud del gobierno mexicano no se ha agilizado.

Roemer, por su parte, Tiene órdenes de arresto por acoso y abuso sexual, las cuales fueron emitidas por jueces mexicanos a raíz de las acusaciones que iniciaron en febrero pasado, cuando la bailarina Itzel Schnaas lo acusó de agresión sexual.

En un inicio, Roemer negó "rotundamente" en Twitter los hechos, pero después borró sus cuentas de redes sociales tras acumularse más de 10 denuncias en un solo mes. Hasta ahora, más de 60 mujeres lo han señalado por los mismos delitos.

El escritor y ex diplomático fue captado en video en Israel, país con el que México no tiene acuerdo de extradición.

ESPAÑA

Este país europeo fue elegido como refugio por Emilio Lozoya y Alonso Ancira, ambos señalados por la compra de Pemex a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados.

El exdirector de Petróleos Mexicanos estuvo prófugo de la justicia de mayo de 2019 a febrero del 2020, cuando fue capturado por autoridades españolas en Málaga, pero fue hasta julio de ese año que se concretó su extradición a México. Al iniciar sus declaraciones, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República, posición desde la que ha señalado a distintos políticos de ofertar y recibir sobornos en torno al caso Odebrecht y Agronitrogenados.

El ex dueño Altos Hornos de México, empresa que vendió a Pemex las plantas a sobreprecio, fue capturado en mayo de 2019 en Mallorca y extraditado nueve diez nueve meses después. Sin embargo, el pasado mes de abril fue liberado por las autoridades mexicanas.

Un juez federal suspendió el proceso en contra del llamado "rey del acero" por lavado de dinero después de que Pemex aceptara la oferta del empresario de pagar 216.6 millones de dólares para reparar el daño por las compras.

ESTADOS UNIDOS

El ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez, fue detenido en julio del año pasado en Miami, Estados Unidos, a tres meses de emitida su orden de aprehensión provisional con fines de extradición, aunque esta no se ha llevado a cabo.

¿El motivo? Una acusación de un desvío de 96.6 millones de pesos en perjuicio de las arcas de la entidad.

A cinco días de las elecciones del pasado 6 de junio, el exgobernador hizo un llamado a votar por María Eugenia Campos, candidata de la coalición de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática a la gubernatura del estado.

La cuenta del exmandatario fue hackeada, de acuerdo con lo que dijo Juan Carlos Mendoza, integrante de su equipo de abogados a El Financiero. Señaló que Duarte Jáquez no podría haberlo hecho pues no tiene acceso a internet y está incomunicado.

LÍBANO

El empresario Kamel Nacif fue localizado en este país Líbano luego de pesar sobre él una orden de aprehensión por la tortura a la periodista Lydia Cacho en 2005.

El pasado 27 de julio, no obstante, el Tercer Tribunal Colegiado en el Estado de Quintana Roo decidió otorgar un amparo al controvertido empresario Kamel Nacif Borge, con lo que quedó absuelto de toda responsabilidad por el delito

Esta decisión tomada el pasado jueves 15 de julio abre el camino para la absolución del resto de los acusados, consideró Cacho al darse a conocer la decisión del juez, quien determinó que los hechos de tortura no tuvieron relación con la publicación del libro "Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México".

