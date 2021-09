"Que nos investiguen, pero de esta forma es una locura": científica investigada por Gertz

Confiada en que fue legal lo que hizo durante su gestión en el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, Gabriela Dutrénit Bielous, quien fue coordinadora general, dijo que si la Fiscalía General de la República los quiere investigar, que lo haga porque no tienen nada que ocultar, pero pidió no sobredimensionar la situación, ya que el tratar de encarcelarlos en El Altiplano fue una locura.

En entrevista con La Silla Rota, Dutrénit Bielous reconoció sentirse asustada por el hecho de que la FGR solicitó en dos ocasiones que se girara orden de aprehensión en Almoloya de Juárez, por presunta delincuencia organizada, en contra de 31 científicos que colaboraron en el Foro Consultivo y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Al mismo tiempo expresó sentirse esperanzada y con confianza en las autoridades, ya que en esas dos ocasiones el juez negó las órdenes de aprehensión a la Fiscalía porque no tiene sustentado el caso, es decir, le dio la razón a los científicos, quienes aseguran que su actuar fue dentro del marco legal.

Al ser cuestionada sobre si el actuar de la FGR fue un exceso, la académica señaló: "Totalmente, ya para qué lo voy a decir si lo dijo (la jefa de gobierno) Claudia Sheinbaum y lo dijo el rector de la UNAM, (Enrique Graue). Fue definitivamente una sobredimensión. Si nos quieren investigar, que nos investiguen, nosotros no tenemos nada que ocultar, no tenemos problema en que nos investiguen, pero no de esa forma, de esa forma es una locura y por eso las comunidades reaccionaron como reaccionaron, con tanta fuerza".

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el pasado 22 de septiembre que "el que nada debe, nada teme", respecto a la denuncia en contra de los 31 científicos.

Al respecto, Dutrénit Bielous expresó que "una cosa es el que nada debe, nada teme desde su casa, con su familia y otra es desde una prisión de alta seguridad, entonces no debemos, pero tememos".

"CONACYT REVISÓ REPORTES DE CADA PASO QUE GASTÓ EL FORO"

La académica de la Universidad Autónoma Metropolitana relató que dos días antes de las elecciones del pasado 6 de junio una persona que dijo ser de la Fiscalía acudió a su casa a confirmar que fuera su dirección y le dijo que posteriormente le llegaría un citatorio. Fue hasta finales de agosto cuando se enteraron que la FGR solicitó orden de aprehensión contra los 31 científicos a un juez de El Altiplano.

Al ser cuestionada sobre si ella o alguno de los 31 científicos incurrió en alguno de los presuntos delitos que se les imputan, Dutrénit Bielous respondió: "Yo puedo hablar por mí y por lo que sucedió en mi período en el Foro, en el foro, en el cual no tengo duda que no hicimos nada que no correspondía, no puede ser diferente a lo que hicieron los otros coordinadores del foro, porque nosotros estábamos totalmente controlados".

Recordó que el Foro Consultivo rendía cuentas de todo lo que se hacía, desde las actividades hasta los recursos, y que hay minutas de las reuniones de la Mesa Directiva en las que se presentaban los reportes y los estados financieros, los cuales además eran evaluados por un auditor externo.

"Entonces de cada peso y centavo que gastaba el Foro, ahí están los recibos, no había cómo no. Después Conacyt revisaba los estados financieros con la auditoría externa y pasaban también por las auditorías de Conacyt y nos daba también la constancia de que no había problema, que el informe técnico era correcto, de acuerdo a lo que habíamos planeado hacer y que los recursos se habían usado correctamente", detalló.

La doctora Dutrénit Bielous señaló que todo estuvo auditado, por lo que considera que es muy raro lo que está ocurriendo y que hay muchos errores en el proceso, como el hecho de que se les considere una empresa privada, cuando el Foro se constituyó en 2002 como una asociación civil y así aparecía en el Estatuto orgánico del Conacyt, que fue modificado en por la actual administración.

Asimismo, en el artículo 38 de la Ley General de Ciencia y Tecnología, aún vigente, se establece que el Conacyt debe proporcionar recursos al Foro para su operación.

"Uno no termina de entender a qué se puede atribuir esto que ha sucedido, porque sí ha sucedido desde que entró la doctora Elena Álvarez- Buylla, sí ha habido mucha rispidez en la relación con el Foro Consultivo, siempre ha estado el conflicto a lo largo de todo este tiempo, ha habido mucha confrontación, cosa que no lo habíamos vivido antes", indicó.

"Pero ya antes se había hablado que se iban a explorar denuncias penales en esa dirección, o sea que hemos tenido esa amenaza durante todo este tiempo y una amenaza que uno dice, se cumplía con la ley. Eso lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sentencia, que fue legal la relación jurídica entre el Foro Consultivo, que está incluido, definido, en la Ley de Ciencia de 2002", dijo.

"NO BENEFICIA AL GOBIERNO UNA INJUSTICIA DE ESTE TAMAÑO"

Dutrénit Bielous señaló que con la segunda negativa del juez de El Altiplano, se podría pensar que ya está resuelto el tema, pero después llegó la postura de la Fiscalía, que dijo que va a solicitar las órdenes de aprehensión nuevamente.

Sin embargo, dijo confiar en la justicia y en las autoridades: "Porque esto no beneficia a nadie, no beneficia al gobierno una injusticia de este tamaño. Yo espero que finalmente se cierre la carpeta esa, que la Fiscalía sí reconozca lo que dijo la sentencia de la Suprema Corte, que reconozca lo que dijo el juez y de esa forma pasen a cerrar la carpeta o a tener una investigación de otra naturaleza".

La investigadora enfatizó que se han sentido muy protegidos y cobijados por la comunidad científica, que les manifestó su solidaridad y ha exigido que termine la persecución.

Respecto a si una vez concluido este proceso pensaría en proceder de alguna manera o solicitar que se repare el daño a su imagen y su carrera, Dutrénit Bielous dijo: "Nos han dañado mucho, todavía es un poco pronto para pensar en eso, pero no se puede descartar, porque realmente el daño es enorme".

(djh)