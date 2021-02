“Que nos digan la verdad, si es un gobierno comprometido a esclarecer el caso Ayotzinapa o solamente es tratar de sobrellevarnos”

A cinco años de la desaparición de sus hijos, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa hicieron un llamado a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador demuestre que está comprometido en esclarecer el caso, ya que ven con esperanzas la apertura que ha habido.

Como cada 26 de septiembre, los padres de los normalistas marcharon para exigir justicia, pero en esta ocasión actos de violencia trataron de opacar su lucha. Ante esta situación, las familias se deslindaron e hicieron un llamado a mantener el evento en paz.

Con pancartas con el rostro de sus hijos, los padres llegaron al Zócalo, en donde hicieron un llamado a indagar todas las líneas de investigación que existen y que las autoridades actúen contra todos los ex funcionarios del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto que estuvieron involucrados en el caso.

Al tomar la palabra, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, dijo que se abre una puerta de esperanza para encontrar a los 43 normalistas, porque ha habido apertura de parte del gobierno del presidente López Obrador.

Sin embargo, después de 5 años de lucha, le exigen que sea sincero: “Que nos digan la verdad, sí es un gobierno comprometido a esclarecer el caso Ayotzinapa o solamente es tratar de sobrellevarnos”.

Destacó que “de nuestros jóvenes no tenemos más que la maldita mentira que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto”, por lo que exigió que actúen contra los ex funcionarios que obstaculizaron la investigación, como Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y miembros del ejército.

Ante lo dicho por el presidente López Obrador de que podrían llamar a declarar a los ex funcionarios, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, indicó que “no es suficiente, pero creo que es necesario que aquellos que ocultaron la verdad, que hicieron investigaciones irregulares, sean investigados, que se verifique si hay responsabilidad. Se habla que algunos de estos ex funcionarios están involucrados en la comisión de tortura y la tortura es un delito sumamente grave y yo creo que no se puede soslayar.

Mientras que María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, enfatizó que exigen que los 43 normalistas aparezcan con vida, “sabemos que fueron uniformados los que se los llevaron, es por eso que al sexenio de Peña Nieto lo respnsabilizamos, que es un crimen de Estado, de lesa humanidad.

En su rostro, María de Jesús dejaba ver el dolor de una madre que lleva años de lucha y que vive con la incertidumbre de no saber si su hijo está bien. “Ya se han de imaginar la sensibilidad, nunca nos imaginamos llegar a cinco años sin saber el destino de nuestros hijos. Ellos nos quieren entregar a nuestros hijos muertos, pero nosotros sabemos que se los llevaron vivos y así los queremos”.

Aunque las manifestaciones de los padres de los 43 normalistas normalmente se realizan sin contratiempos, en esta ocasión fue diferente. El paso de la marcha continuó sin sobresaltos hasta llegar a la Secretaría del Bienestar, donde un grupo de personas con los rostros cubiertos comenzó a realizar destrozos a los edificios y locales ubicados sobre la lateral de Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo.

El grupo de poco más de 100 personas integrado por hombres y mujeres vestidos de negro y con los rostros cubiertos, rompió los cristales, dañó fachadas, realizó pintas, y en algunos casos, saqueó comercios, como bancos, tiendas de autoservicio, restaurantes, así como tiendas comerciales hasta llegar al cruce con Eje Central.

Al ser grabados y fotografiados por los medios de comunicación, los llamados "anarcos" arremetieron contra los periodistas, camarógrafos y fotógrafos.

A los desmanes que fueron realizando por más de dos kilómetros, se agregaron personas sin los rostros cubiertos, así como indigentes, quienes con piedras palos, botellas, martillos y objetos cilíndricos causaron daños a más de 50 comercios en Paseo de la Reforma y Juárez sin la intervención de las autoridades.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México trataron de intervenir en los desmanes hasta que los "anarcos" llegaron al cruce entre Eje Central y Avenida Juárez.

Un grupo de 30 elementos (hombres y mujeres) se agrupó sobre Eje Central, lo que originó que los manifestantes comenzaran a arrojarles piedras, palos y cohetones. Por cinco minutos los "narcos" impidieron el paso de los policías, quienes al verse superados, permanecieron en formación.

Los manifestantes comenzaron a replegarse minutos después al ver que al lugar comenzaban a llegar más elementos, lo que originó que continuaran su paso y se mezclarán con el contingente que marchó sin realizar destrozos.

Al dispersarse los manifestantes que causaron destrozos, e personal de Seguridad Pública de la Ciudad de México, comenzó a caminar por la calle de 5 de Mayo para resguardar algunos comercios y evitar más daños.

Minutos después de que desaparecieron los embozados, cuadrillas de trabajadores de la Ciudad de México comenzaron a limpiar los destrozos.

JGM