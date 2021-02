Que no te sorprendan; en el Censo, identifica a falsos encuestadores

En el marco del Censo 2020, El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) compartió detalles de cómo puedes identificar al personal entrevistador que recorrerá durante el primer trimestre del 2020 más de 45 millones de viviendas.

Dicha información proporcionada por parte del organismo llegó tras la difusión de una imagen en la que aseguran que un trabajador del Inegi es un “ladrón”.

Con el Censo a unos días de realizarse, debes aprender a verificar quiénes son las personas que sí trabajan para el @INEGI_INFORMA y no ser víctima de algún delincuente https://t.co/EuqpLi6veQ pic.twitter.com/FuInHDZPs5 — La Silla Rota (@lasillarota) February 21, 2020

Por lo que el Instituto negó que esto sea cierto, pues al hombre que aparece en la fotografía lo identificó como un empleado con 31 años de servicio.

?? ALERTA ??

Circula la imagen de un trabajador de @INEGI_INFORMA diciendo que es “un ladrón”, ESTO ES #FALSO

El organismo informó que se trata de un empleado con 31 años de servicio

Si tienes alguna duda de los entrevistadores llama al 800 111 46 34 y https://t.co/t3hkOHfhs5 pic.twitter.com/qoTq2GL3mN — Veri_ficado (@veri_ficado) February 19, 2020

Además, el Censo compartió que su equipo se conforma de 151,000 representantes del Inegi, mismos a los que tan sólo con pedirles su nombre completo y folio de credencial, puedes verificar sus datos y fotografía.

La búsqueda la podrás hacer en la sección "Conoce a tu entrevistador" en la página www.inegi.org.mx.

TEN PRESENTE:

1. No es necesario que entre a tu casa, atiéndelo afuera, si tienes cochera, quédate adentro; y no te acerques mucho, mantén distancia. La encuesta durará entre 10 y 12 mins; si te compadeces de él sólo ofrécele agua, pero NO pasar a tu casa. Es una pena no ser más amable, pero vivimos una época en la que es preferible ser 'mal educado' que poner en riesgo nuestra vida y pertenencias.

2. A quienes viven en privadas deberán organizarse con su vigilante (agente de seguridad): si cuentan con casa club u oficina, ahí reciben al encuestador y preferentemente en compañía del vigilante, ayudante o algún familiar.

3. No estás obligado a firmar nada.

4. No estás obligado a presentar ninguna identificación.

5. No te fíes de uniformes y credenciales que suponen que son verdaderos representantes del Inegi: pueden ser falsos.





(María José Pardo)