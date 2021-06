Que no les gane la rabia, se ponen coléricos: AMLO a adversarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que una vez que pasen las elecciones del domingo 6 de junio, "van a bajar las pasiones" en México, pero llamó a sus adversarios a que no les gane la rabia, ya que "se ponen coléricos".

"Que no se enojen, que no les gane la rabia, que se serenen, porque se ponen coléricos, se obnubilan, no es para tanto, somos todos mexicanos, hay democracia y le tenemos respeto al pueblo vamos a dejarle a los mexicanos que decidan y vamos a hacer las cosas en paz, que prevalezca el amor al prójimo, no odiar a nadie, vamos hacia adelante", lanzó el titular del Ejecutivo federal.

Aseguró que en tiempos de elecciones es natural que exista un periodo de confrontación, pero esto pasara luego de la jornada electoral.

"Una vez que pasen las elecciones el domingo va a bajar todo, pero siempre es así: en vísperas de las elecciones se encienden las pasiones. Ya faltan unos días y todo va a pasar, ya pasará", insistió.

Dijo a sus adversarios que deben entender que se acabó el pensamiento predominante y que hay un pueblo "muy consciente y politizado en el país, muy despierto".

"De 50 millones de personas tiene acceso a internet, y cada persona es un medio de información, eso fue un gran cambio, si no pueden siquiera con los bots, compran bots (los conservadores), pero es mucha la gente que está participando en las redes, eso cuándo se había visto", lanzó.

DICE QUE HABRÁ PAZ EL DÍA DE LA ELECCIÓN

A pesar del recrudecimiento de la violencia política, el presidente López Obrador aseguró que el país llega en paz y tranquilidad a las elecciones del domingo 6 de junio, por lo que llamó a los ciudadanos a salir a votar con confianza.

Al ser cuestionado en la mañanera sobre que hay riesgos de que no se instalen casillas en diversos municipios del país, López Obrador insistió en que todo transcurrirá en paz.

"Sí, miren, habíamos quedado incluso de informar a un sobre ese tema, pero decidimos no hacerlo por los electoral para no tratar el asunto. Yo solo para manifestarle al pueblo de México y lo hago como siempre, de manera responsable, que el país está en paz", lanzó.

"Hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en todo el país", indicó.

Afirmó que se trata de sus adversarios que buscan magnificar la violencia en México. "En donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política, en México no. Eso lo hemos logrado entre todos", señaló.

"Y por más que quieran magnificar, no obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo: no vivimos en una sociedad perfecta pero hay paz y hay tranquilidad en el país", apuntó.





AMLO SUSPENDE VACUNACIÓN EL 6 DE JUNIO





El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que suspenderá la vacunación el domingo 6 de junio, día de las elecciones más grandes de la historia del país.

En conferencia mañanera, el mandatario mexicano señaló que su gobierno decidió no aplicar vacunas este domingo, por lo que el sábado se terminará con la primera dosis a adultos mayores de 50 años.

"Se va a terminar la primera dosis el fin de semana hasta el sábado" previo a la jornada electoral, explicó.





RÉCORD EN VACUNACIÓN





Por otra parte, dijo: "vamos a dar a conocer que ayer (martes) se rompió récord en vacunación, es algo importantísimo, (...) más de 800 mil vacunados ayer, entonces vamos a cumplir con el programa".

El presidente indicó que esta semana terminará la aplicación de la primera dosis al grupo de entre 50 y 59 años, gracias a que ayer se inocularon 816 mil 380 personas.

Prevé que esta semana se alcance otro récord de un millón de vacunados en un solo día.

El mandatario mexicano expuso que el gobierno tiene vacunas suficientes para terminar de vacunar con una dosis a todas las personas mayores de 50 años. Espera conseguir su meta de inmunizar a todos los mayores de 18 años con una dosis para el mes de octubre.

"Se termina la primera dosis el fin de semana, hasta el sábado porque se decidió no vacunar el domingo. Entonces, el sábado terminamos de 50 en adelante y continuamos con 40 y 49, mujeres embarazadas", dijo.





DESEA PRONTA RECUPERACIÓN A CALDERÓN





López Obrador deseó pronta recuperación al expresidente Felipe Calderón, luego de que diera positivo a covid-19.

"Deseo de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien", señaló el mandatario mexicano.

El presidente narró que cuando fue su contagio, a sólo 24 horas del inicio de los síntomas se hizo una placa y ya tenía manchas negras en el pulmón causadas por la covid-19.

El tabasqueño hizo un llamado a la población a cuidarse porque la pandemia no ha terminado, aunque haya bajado el número de contagios.





AMLO SE PONDRÁ 2DA DOSIS EN LA MAÑANERA





El presidente López Obrador dio a conocer que se pondrá la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca durante una conferencia mañanera de la próxima semana o la siguiente.

"Aquí, ya la semana próxima, no estoy tan seguro si es la semana próxima o la siguiente, aquí (la aplicarán) para seguir invitando a que todos nos vacunemos, porque hay quienes no quieren. (...) La vacuna ayuda, por eso nos vamos a vacunar aquí", afirmó.

El mandatario llamó a la población a vacunarse y reiteró que debe decir a la población que el antígeno ayuda, protege y no causa daños.

"La primera vez tuve un poco de reacción, como es normal, el segundo día un poco de dolor de cuerpo, ya al tercer día al 100, de nuevo sin problema. Así ha sucedido con la inmensa mayoría de los que se han vacunado. No tenemos casos de enfermos graves por la vacuna no ha habido, nadie ha fallecido afortunadamente por la vacuna", aseguró.

Añadió que quienes cambien de opinión y decidan vacunarse, aún pueden hacerlo como rezagados de los sectores de adultos mayores, maestros, entre otros grupos prioritarios.

Fue el 20 de mayo pasado cuando López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca también en Palacio Nacional.





(Luis Ramos)