“Que nada más puro covid”: rechaza INER a pacientes frecuentes

A punto de acabarse el oxígeno del tanque que tiene que usar ante su Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), Eduardo, de 66 años, acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde le negaron la atención por no tratarse de un paciente de covid-19.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

“Que no me pueden atender, que nada más puro covid”, dice para Milenio Diario luego de la explicación que recibe de parte de un guardia de seguridad.

Lo que Eduardo necesitaba era que lo nebulizaran, explica, y asegura que desde hace años la doctora que lo atiende le regala medicamento.

“¿Y ahora qué hago? Me dicen ‘no pues no podemos hacer nada, no le vemos forma’, ¿entonces yo qué voy a hacer? ¿Irme a morir a mi casa o a dónde? ¿Qué hago?”, inquirió.

Como solución, Eduardo pidió limosna para completar los 140 pesos que le cobran en la farmacia por llenarle el pequeño tanque de oxígeno.

“Ya no tengo medicamento ya me la he llevado con puro salbutamol y ando consiguiendo ayuda en la calle. Ahorita me vine desde el periférico por eso me vine de calmita, como ahorita ya me está faltando (el aire) y mira cuánto tengo ya de oxígeno, ahorita lo que conseguí regalado es porque la gente me ha regalado de a 10, de a 10, de a 10”, dijo en las calles.

En un informe del pasado viernes 15, en la Zona Metropolitana del Valle de México y Toluca se reportaron 49 hospitales, de un total de 69, con escasez de camas de hospitalización en general y de hospitalización para terapia intensiva, según datos de la Secretaría de Salud.

En la CDMX se tiene una tasa de ocupación de camas de hospitalización de 73 por ciento y de camas con ventilador de 58%.

En el Edomex la tasa de ocupación es de 57 y 55%, respectivamente.

El portal de datos del gobierno capitalino da cuenta de 5 mil 726 personas hospitalizadas, 4 mil 9 en la Ciudad de México y mil 717 en el estado de México.

En el caso de las personas asistidas con ventilador, la cifra total es de mil 248 pacientes, 956 en la Ciudad de México y 292 en el estado de México.

(djh)