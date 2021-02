"Qué manera de no legislar", fustiga Muñoz Ledo al Congreso

El diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo criticó que este jueves en la Cámara de Diputados se haya discutido con injurias durante cuatro horas la diferencia entre rifa y sorteo, cuestiones equivalentes en el diccionario.

"¡Que manera de no legislar! Me da pena por el prestigio del congreso", posteó en Twitter.

Ayer, luego de que calificara de hipócritas y doble moral a algunos legisladores de su bancada que el miércoles obstaculizaron su propuesta para blindar económicamente el Estado de Bienestar que se incluyó en la constitución, el morenista explicó lo sucedido.

Ni me oyeron, problema de un Congreso dominado por las selfies, muchas gentes hablan para tomarse una selfie y mandarla a su local, discursos buenos o malos, depende de los asesores que tengan… Así no es posible un parlamento, que voten por donde te dicen y no te tomes el trabajo de oír lo que están proponiendo

El miércoles, el legislador morenista reclamó a legisladores de su partido el extravío de votos sobre una reserva que el presentó para garantizar recursos suficientes y progresivos para garantizar el Estado de Bienestar. Pero su propuesta, aparentemente, fue rechazada.

Sin ofrecer nombres, que indirectamente se referían al coordinador de su bancada, Mario Delgado, Muñoz Ledo acusó que era infamante que en esta Cámara solo se aprobaran "las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe. Me voy, que quede aquí y no les volveré a dejar pasar una más. Hipócritas", acusó.

Por eso, negó haber sido ninguneado por su bancada. “Te aseguro que aquí nadie me ningunea… No soy víctima de ninguneo”, afirmó. A pregunta expresa de si después de este diferendo con el coordinador de su bancada, Mario Delgado, ya había entablado contacto con él, respondió “noviazgo nunca hemos establecido Le llamaré y él me llamará cuando tengamos algo que ver”.

Yo lo que no quisiera es que (Morena) tomara el curso que históricamente han tenido los partidos hegemónicos y que es una cultura política que suele trasladarse de generación en generación el que, si no hay línea, no actúa. Entonces se rompe la división de poderes. El presidente López Obrador ha insistido siempre en que ejerzamos nuestras potestades de diputados, si no lo hacen es su culpa, no la mía. Siendo presidente de este Congreso, jamás, el presidente López Obrador me hizo una llamada telefónica. Jamás. Entonces, bueno, el que por su gusto es sabes, hasta la sabes lame

(María José Pardo)