Que mandatarios asistan a reuniones matutinas no impacta en baja de homicidios, revelan cifras

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019 se registró una desaceleración de la tendencia de crecimiento de los homicidios en México.

"Hay que ver la primera parte, lo azul claro, ahí viene el 2016 con tendencia de crecimiento 2.9, luego baja un poco el 2018 al 0.7 por ciento y la tendencia de crecimiento del 2019 es 0.1 por ciento, por eso hemos hablado de un punto de inflexión.

"De 0.1 por ciento a partir del 1 de diciembre, es decir, el crecimiento es menor, que la tendencia de crecimiento es menor que en años anteriores, es cierto, ha habido picos como julio, pero regresó a la baja", explicó el funcionario federal.

Durazo señaló que en julio de 2018 se presentó el máximo histórico de homicidios en el país con 3 mil 74, pero en el mismo mes de 2019 hubo sólo 2 mil 994 homicidios. Agregó que suman 31 mil 688 homicidios hasta noviembre del presente año, citando cifras del Secretariado.

Los cinco estados con más casos de este delito son Guanajuato, con 3 mil 211; Baja California, 2 mil 657; Estado de México, 2 mil 603; Jalisco, 2 mil 465 y Chihuahua, 2 mil 379.

En tanto, los municipios con más homicidios son Tijuana, Baja California, con mil 856; Acapulco, Guerrero, mil 195; Culiacán, Sinaloa, 542; Benito Juárez, Quintana Roo, 420, e Iztapalapa, Ciudad de México, 420.

Además, Durazo resaltó que 50 municipios registran el 48 por ciento (11 mil 701) de los homicidios dolosos.

Por su parte, el presidente López Obrador reconoció una tendencia al alza en los delitos.

Aceptó que el tema del combate a la inseguridad y la violencia no ha sido fácil.

"No ha sido fácil porque ha habido una tendencia al alza en delitos en general con pocos elementos instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, hemos iniciado de cero, no había elementos de seguridad; ya saben ustedes lo que sucedía con la Policía Federal, en el caso del Ejército, la Marina, no podían actuar legalmente en el tema de seguridad pública, había mucho contubernio (...) estamos avanzando y estamos seguros de que vamos a poder", lanzó.





¿AYUDAN REUNIONES MATUTINAS DE SEGURIDAD?





El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó datos en los que se observa qué gobernadores asisten a las reuniones matutinas de seguridad, pero las cifras de homicidio doloso muestran resultados dispares tras la aplicación de esta medida impulsada por el Ejecutivo federal.

Los datos de las reuniones contemplan un plazo de tiempo de diciembre de 2018 a diciembre de 2019; en tanto, las cifras de homicidio doloso se obtienen de una medición de enero a octubre de 2019.

El mandatario mexicano indicó que el propósito no es culpar a nadie sino informar del estado de la seguridad del país y pidió a los reporteros hacer la revisión de los datos.

"Hay veces que no se atiende de manera directa" la seguridad en las entidades, dijo. En Yucatán el jefe de la Policía lleva como 15 años y es bueno el resultado, hay otros casos donde no es así, añadió.





LOS QUE NO VAN





En el caso de Campeche, entidad en la que el gobernador Carlos Aysa González sólo asistió una vez a las reuniones, los homicidios dolosos demuestran una tendencia al alza en homicidios dolosos, con 10.4 por ciento más en la tasa por cada 100 mil habitantes.

El estado se encuentra por debajo de la media nacional en homicidio doloso, que es de 22.7, pues se ubica en 6.5 en la tasa por cada 100 mil habitantes.

Otros tres gobernadores que no acostumbran asistir a estas reuniones son los de Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán.

En el caso de Guanajuato, Diego Sinhue sólo fue a 5 reuniones y su entidad se ubicó en cuarto lugar de homicidios por cada 100 mil habitantes, con 46.4; ahí crecieron estos delitos en 3.5 por ciento.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue a sólo 17 reuniones y su entidad se colocó por debajo de la media nacional en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, con 20.3. Sin embargo, tuvo una baja de 22.2 por ciento en este delito, siendo el quinto estado con mejores resultados.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, asistió en 16 ocasiones a las reuniones y se ubicó por arriba de la media nacional en homicidio doloso, con 34 por cada 100 mil habitantes. Además, registró una tendencia al alza de 19.1 por ciento.





LOS QUE MÁS ASISTEN





Por otra parte, cuatro gobernadores son los que más asisten a estas reuniones propuestas por López Obrador.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, asistió 309 veces en el año a las reuniones de seguridad, pero también se registró un alza de 1.3 por ciento en homicidios dolosos, para ubicarse en 14.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, también por debajo de la media nacional.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, asistió 244 veces a las reuniones y se colocó por debajo de la media en homicidios dolosos, con 8.3 por cada 100 mil habitantes. La tendencia tuvo un retroceso de 10.2 por ciento en este delito.

El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, fue a 237 reuniones y estuvo por debajo de la media en homicidios dolosos, con 14.1 por cada 100 mil habitantes. La tendencia tuvo una baja de 13.1 por ciento.

El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena asistió en 208 ocasiones a estas reuniones y se ubicó por debajo de la media nacional en homicidios dolosos, con 10.8 por cada 100 mil habitantes. La tendencia muestra un alza de 20% en este delito en su territorio.

REINA IMPUNIDAD

En su diagnóstico, de 33 millones de delitos en 2018, 3.5 millones fueron denunciados ante el Ministerio Público, lo que representa un 10.6 por ciento; en tanto 2.2 millones cuentan con una carpeta de investigación iniciada por el MP, un 6.8 por ciento, y en 107 mil de estos delitos se puso al responsable ante el juez, lo cual da una cifra negra de 93.2 por ciento de impunidad.









Así respondió el PAN tras el informe:





En 2020 te deseamos seguridad y estabilidad para tu familia



Este año sufrimos recesión económica y violencia sin precedentes, debido a la mediocridad y la demagogia



Con @AccionNacional vendrán grandes propuestas pero sobre todo: cambios, cambios para bien, cambios para México pic.twitter.com/65hvdjNkxo — Marko Cortés (@MarkoCortes) December 17, 2019