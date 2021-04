¿Qué logros presume AMLO en sus conferencias mañaneras?

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió a diario logros de su gobierno en sus conferencias mañaneras durante el transcurso de la semana.

Aunque el lunes no presentó los videos de los avances de las obras prioritarias de su sexenio, debido a la veda electoral que imponen las campañas de los comicios que se celebrarán el próximo domingo 6 de junio.

Esto ha presumido:

5 de abril de 2021, te precio de combustibles: "el compromiso de nosotros se ha cumplido, que es no aumentar el precio de los combustibles y podemos probar que desde que llegamos no han aumentado los precios en términos reales".

"El compromiso es no aumentar los precios y eso lo vamos a cumplir todo el sexenio, todo el sexenio, no van a haber gasolinazos, como era antes, porque hay veces que se olvida".

5 de abril de 2021, destaca grandeza de la nación: "México es un país con mucha grandeza cultural y ha sido la cultura o las culturas de México lo que nos ha permitido salir adelante como pueblo. Es lo que nos ha salvado en momentos de crisis, de temblores, de inundaciones, de incendios, pandemias, malos gobiernos, corrupción y otras calamidades, nuestra grandeza cultural, porque México viene de atrás, viene de hace miles de siglos que se fundó nuestra nación".

5 de abril de 2021, periodo electoral: Me recomendaron que "no haga yo mención a partidos, pero sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios, eso sí, porque ni modo que se pongan el saco, pero no mencionar partidos, ni a favor ni en contra, que siempre es así".

"Otro asunto también es que, si están repartiendo despensas para comprar votos, eso sí lo voy a decir, porque yo tengo que defender la democracia, todos debemos de defender la democracia y no nos podemos quedar callados. Tiene que haber elecciones limpias y libres".

5 de abril de 2021, tema vacunas: "Nada más aquí en la Ciudad de México ya se han vacunado -y para mí es muy satisfactorio- como el 75 por ciento de los adultos mayores, un millón 200 mil".

"Vamos muy bien en la vacunación, estamos calculando que este mes quedan vacunados todos los adultos mayores aun con una dosis.

"Eso me da tranquilidad, me da confianza, porque es la población más vulnerable. Si vacunamos a los adultos mayores, según los expertos, los médicos, se va a reducir la mortalidad por COVID; entonces, también nos va a ayudar a que si se presenta -toco madera- una nueva cepa o una nueva ola o hay incrementos en contagios, nos agarre ya con los adultos mayores vacunados. Esto va a ser de mucha utilidad.

"Hay que tomar en consideración que está bajando mucho el número de contagios. Que por eso es también esto de la vacuna, porque quisieran nuestros adversarios que nos vaya mal y se valen de todo.

"Entonces, hay una disminución de contagios, esto mañana se va a informar porque mañana corresponde al Pulso de la Salud; sin embargo, también hay que esperar qué efectos pueda acarrear el que salió mucha gente en Semana Santa y estuvo en balnearios, y hay que ver qué situación nos puede producir este relajamiento, que también es entendible".

6 de abril de 2021, combate al huachicoleo, "estamos combatiendo el huachicol en todas sus manifestaciones, el robo de gasolinas, de diésel, gas, también el contrabando de combustibles y seguimos haciéndolo".

6 de abril de 2021, respeto a los derechos humanos, "la situación ahora es distinta porque se respetan derechos humanos, no hay ninguna instrucción para usar la fuerza y mucho menos tortura, desaparecer personas, lo que desgraciadamente a veces sucedía de ajusticiar a heridos, llevaban a cabo masacres, eso ya se terminó por completo".

7 de abril de 2021, reconocimientos a médicos, "Vamos a conmemorar el Día Mundial de la Salud. Es un día que se recuerda para honrar y reconocer el trabajo de enfermeras y de médicos en todos los países. El día de hoy vamos a entregar Premios al Mérito 2021 de trabajadores de la salud, enfermeras y médicos". A este tema el presidente dedicó 32 minutos de la mañanera.

7 de abril de 2021, exhibe montaje del 2005 en caso Cassez-Vallarta, "vamos a abordar el tema de los montajes que se realizan en los medios de información con el propósito de manipular a la opinión pública, a la gente. Se va a tratar este tema porque tenemos que avanzar en el derecho a la información, en garantizar el derecho a la información, en el que se diga la verdad, que no haya distorsiones, que no haya noticias falsas, que haya ética en el manejo de la información". El presidente dedicó una hora a este tema en la mañanera.

8 de abril de 2021, resultados en tema de desapariciones, "A pesar de que este fenómeno prevalece, hay que señalar que en 2020 se registró una disminución en el número de fosas localizadas del 33 por ciento y de cerca del 18 por ciento en los cuerpos recuperados en estas fosas respecto al año 19, que es el año con que estamos haciendo el análisis comparativo.

"Y esta tendencia afortunadamente se mantiene durante el primer trimestre del presente año. Estamos convencidos de que, de mantenerse esta tendencia descendente, estaremos por debajo del cierre de 2020, donde ya hemos tenido, habíamos señalado, esta identificación tan importante, como la vamos a ver en una gráfica más adelante.

"También hay que señalar que se registró un incremento -esto es también importante- en la entrega de cuerpos recuperados a sus familiares. De los dos mil 736 cuerpos que se han recuperado en estos sitios de inhumación clandestina entre diciembre de 2018 y marzo de 2021, cerca del 38 por ciento han sido identificados y el 22.6 por ciento han sido ya entregados a sus familiares".

(Luis Ramos)