¿Qué le molestó a Sánchez Cordero tras la liberación del "Lunares"?

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reconoció que el eslabón más débil de México es su sistema de justicia y arremetió en contra de los jueces que liberaron a Óscar Andrés Flores "El Lunares", líder de La Unión de Tepito.

Alguna tontería de esta naturaleza, y digo tontería porque obviamente un juez con un poquito más de sensibilidad social de lo que estos criminales hacen, pues no lo hubiera dejado salir, pero el informe estuvo mal

Sobre la liberación de "El Lunares", criticó la falta de sensibilidad de la jueza que permitió la salida de este presunto delincuente por un error en el Informe Policial Homologado donde hubo una equivocación menor.

La pobre de la jefa de Gobierno estaba que no la calentaba ni el Sol, dos veces se detuvo al jefe del cártel de Tepito, y dos veces tuvo puerta giratoria, dos veces. Con operaciones de Marina impecables, de inteligencia, etcétera, y ¿qué creen que pasó? El Informe de Policía Homologada se equivocó de la entrada H de la Unidad Habitacional y puso la entrada G

Y aunque el nuevo modelo acusatorio tiene ya cuatro años de implementación, la titular de la Segob aseguró que este aún no garantiza el acceso a la justicia y tampoco responde a la realidad "compleja" del país, por lo que reconoció que el sistema requiere de ajustes importantes, ya que la realidad es que la gente no tiene este acceso a la justicia, al ser la impunidad uno de los principales problemas que se mantiene y el que sistema de justicia no da una respuesta clara a la población.

La secretaria, @M_OlgaSCordero, encabezó este jueves la apertura de la Primera Sesión de Órganos Consolidadores del Sistema de Justicia Penal; donde exhortó que se instalen mesas de justicia semanales en las capitales y municipios de las entidadeshttps://t.co/vTjPRIl5V0 pic.twitter.com/2TAKSylqrb — Gobernación (@SEGOB_mx) February 13, 2020

(María José Pardo)