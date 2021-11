¿Qué le diría AMLO a Biden sobre reforma eléctrica en próxima cumbre?

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este miércoles qué le diría a Joe Biden, mandatario de Estados Unidos, si surgiera el tema de la reforma eléctrica en la cumbre que sostendrá con él la próxima semana en territorio estadounidense.

En conferencia mañanera, López Obrador señaló que la reforma eléctrica no está en la agenda de la reunión que tendrá con Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el próximo jueves 18 de noviembre.

Sin embargo, el mandatario mexicano expuso qué le diría a Biden en caso de que surgiera el tema de la reforma eléctrica, iniciando por explicar en qué consiste la nueva legislación.

El tabasqueño dijo que le diría que busca que los precios de energía eléctrica no sigan subiendo y no se abuse de los consumidores, pues ese fue uno de los compromisos de su Presidencia.

"No está en la agenda pero, si surgiera, nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica,. Hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, del diesel y la luz", acató.

?? #EnLaMañanera | AMLO afirma que si en EU lo llegan a cuestionar sobre la reforma eléctrica, esto le diría a Biden. #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/CIkTo8wzpO — La Silla Rota (@lasillarota) November 10, 2021

Aunque dijo que no cree que salga el tema por respeto a la soberanía de México, señaló que no le costará trabajo decirle a Biden sobre la reforma eléctrica: "presidente es que no quieren dejar de robar, o dígame qué se hace en estos casos, me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo".

Agregó que para cumplir con el compromiso le ayudará terminar con los privilegios que tienen empresas extranjeras.

Incluso, se refirió una vez más a las tiendas Oxxo por pagar menos de luz que familias y tiendas de abarrotes.

"Ustedes van de noche a un Oxxo y está todo iluminado, porque pagan menos", lanzó.

LA CUMBRE DE MÉXICO, CANADÁ Y EU DEL 18 DE NOVIEMBRE

La cumbre trilateral entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se llevará a cabo de manera presencial en la Unión Americana el próximo jueves 18 de noviembre.

"Esta reunión, esta cumbre, está programada para el día 18 de noviembre, tendrá verificativo en Washington. Vamos a tener dos horas de reunión", detalló el canciller Marcelo Ebrard en conferencia mañanera.

?? #EnLaMañanera | ¿Cuáles son los temas por los que AMLO, Biden y Trudeau se reunirán el próximo 18 de noviembre en Washington DC? @m_ebrard responde. #yn https://t.co/YGNjPuunjg pic.twitter.com/Zdce4Mj6wK — La Silla Rota (@lasillarota) November 10, 2021

Ebrard precisó que la agenda constará de los temas de economía, subsidios, migración y la pandemia de covid-19.

"Hay muchos temas y los principales son covid-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte. Dificultad de acceso a vacunas, acceso desigual a tratamientos, medicamentos, equipo médico.

"El tema número dos, la competitividad, condiciones para un crecimiento equitativo, exitoso, cómo fortalecer las cadenas de suministro en la región, atender las dificultades que hemos enfrentado en la pandemia, cómo atenderlas en lo inmediato.

"El tercer gran tema, el de la migración y el desarrollo. Para construir una América del Norte segura tenemos que tener estos temas, desarrollo, equidad, crecimiento, diversidad", describió.

