¿Qué hará Sergio Mayer con la foto que se tomó con Naasón Joaquín?

El polémico diputado de Morena, Sergio Mayer, dio a conocer que borrará de sus redes sociales su foto con el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien recientemente fue capturado en Estados Unidos por acusaciones de abuso sexual contra menores de edad e, incluso, fue calificado por la Fiscalía como "demente".

Por principios y porque está en una investigación acusado de delitos graves borraré la imagen de mis redes sociales", dio en entrevista con Milenio Televisión.



El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados narró una vez más que durante el evento "El Guardián del Espejo", al que asistió en mayo pasado en Bellas Artes, no se hizo mención del líder religioso.

Agregó que si a este personaje se le encuentra culpable debe caer sobre él todo el peso de la ley.

Si esta persona es culpable, todo el rigor de la ley si le comprueban, no importa si eres líder religioso, político o cantante, la ley se debe aplicar", dijo.



Aclaró también que él no es seguidor de La Luz del Mundo, pero que si lo fuera no podría ser cómplice de algún delito cometido por Naasón Joaquín.

Si yo fuera parte de este grupo religioso, no tendría que negarlo, si yo fuera parte de ese movimiento no me hace culpable de nada; no anda a de que avergonzarme, pero lo voy a bajar de mis redes por un tema de principios", remató.



