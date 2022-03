¿Qué ha pasado con la reforma electoral en el Congreso?

La iniciativa de Reforma Electoral que ha perfilado el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador aún no ha llegado al Poder Legislativo y la Comisión de Reforma Político Electoral en Cámara de Diputados afirmó que no cuenta tampoco con iniciativas presentadas por partidos políticos. Mientras llegan, la presidenta de la comisión, Graciela Sánchez (Morena), anunció que realizarán diplomados y foros para estudiar el tema electoral en lo nacional e internacional "para conversar sobre lineamientos generales de estudio y difusión en materia electoral que puedan contribuir a los trabajos de dictamen legislativo de esta comisión", dijo.

El presidente López Obrador, si bien se ha referido al tema desde hace seis meses -de manera esporádica-, fue hasta ayer que comenzó a perfilar algunas de sus propuestas en las conferencias mañaneras del 29 y 30 de marzo.

Afirmó que propondrá que futuros consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán elegidos por voto directo del pueblo. Esto se ha entendido como convocar a elecciones en urnas para emitir un voto directo por los aspirantes y contabilizarlo como en una elección habitual. Sin embargo, el mandatario no ha dado a conocer detalles al respecto.

"Mi propuesta es que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad", dijo, "que se difunda quiénes son, verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros, mujeres y hombres. Y estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20, 10 mujeres, 10 hombres. El Judicial lo mismo, el Legislativo. Ya son 60. Difundir quiénes son, a qué se han dedicado y que de ahí salgan los que van a estar en el consejo; el que tenga más votos de todos (será el presidente). Y que sea electo, que sea el pueblo, no las cuotas".

Los últimos consejeros que eligió el pleno de la Cámara de Diputados fueron en 2019. Hasta ahora, este es el modelo de elección que consiste en que el Congreso abre una convocatoria a los aspirantes, éstos se inscriben, envían sus perfiles, realizan un examen teórico-práctico, una entrevista y los mejores calificados integran una terna que será votada por la Junta de Coordinación Política y después por el pleno.

Cabe recordar que, en este último proceso, aunque el presidente está en contra de que los aspirantes sean resultado de cuotas políticas, Morena propuso a perfiles cercanos a la 4T en aquel momento, como el académico John Ackerman esposo de la exsecretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval quien fue rechazado de la convocatoria por conflicto de intereses. Pero él, a su vez, propuso a una cercana colaboradora de uno de sus cuñados Netzai Sandoval.

La última reforma electoral que se realizó fue en 2014.

El mandatario también perfiló recortar el presupuesto de los órganos electorales, reducir el número de diputados plurinominales y el presupuesto a partidos políticos. La fecha para enviar su propuesta, adelantó, será después de la Revocación de Mandato del domingo 10 de abril. Y declaró que el INE "es el organismo electoral más caro del mundo y además sin confianza", a pesar de que tras las elecciones de 2021 diversos estudios y observadores electorales internacionales han señalado lo contrario.

"Vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano federalizado el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto, porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales, hay duplicidad. Podría tenerse, si hay una reforma constitucional, un solo órgano electoral federalizado", es otro planteamiento del presidente.

En febrero este mismo planteamiento fue hecho por el diputado priista Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, y señaló que el tema sería incluido en su propuesta de Reforma. Declaró que federalizar al INE traería como consecuencia devolver independencia a los órganos electorales locales (también llamados Oples). El coordinador de Morena, Ignacio Mier, consideró que el partido oficialista podría acompañar esta propuesta.

En 2021 los consejeros del INE dieron a conocer, con base en informes de los propios Oples) que su situación económica era difícil y que algunos de ellos operan en números rojos porque no recibían en tiempo y forma los recursos que autorizaron los congresos estatales. Uno de los casos más relevantes fue la elección a gobernador en Nayarit.

DIPUTADOS ¡A ESTUDIAR!

Hoy durante la reunión de esta comisión en San Lázaro, la diputada Graciela Sánchez reveló que ayer integrantes de esta comisión desayunaron con magistrados del TEPJF a cabo a petición de Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados.

Precisó que tras la reunión los legisladores propusieron realizar un diplomado de política electoral comparada "pues es necesario que ahora que se acerca de la Reforma pudiéramos tener diversas opiniones y conocimientos acerca de cómo es el comportamiento en diferentes partes del mundo", explicó.

Destacó que, aunque la comisión se conformó para tal fin, en este momento no tiene ninguna iniciativa sobre el tema. "La iniciativa (del presidente) no ha llegado; tampoco se han presentado iniciativas integrales de gran calado por diputados o partidos políticos interesados en el tema... No obstante, tenemos interés de prepararnos para una eventual reforma integral". Enlistó que en por ahora ha recibido propuestas de legisladores para realizar diplomados, charlas, mesas y otros para estudiar el tema en lo nacional e internacional.