¿Qué futuro le espera al PRI después de su crisis?

No está con un pie en la tumba, pero si en declive; va para abajo y le va a costar trabajo reponerse, pero todavía no va a desaparecer, no se encuentra en una situación tan grave como la del PRD pues todavía conserva 18 puntos de preferencia. La coyuntura de este tema son las denuncias que se le hicieron y que son fuertes en términos de corrupción