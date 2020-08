¿Qué fue de los involucrados en los videoescándalos del 2004?

Al considerar que los medios de televisión abiertos "no le están dando la importancia que tiene" al video filtrado en el que se ve a exfuncionarios panistas del Senado aceptar fajos de billetes por presuntos sobornos para la aprobación de reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contrastó que en 2004 el video de René Bejarano y "las ligas", presentado en el programa de Televisa "El Mañanero", tuvo un alcance nacional e internacional.

"Se ha difundido el video (ligado al caso Lozoya) pero no mucho eh, porque los medios no le están dando la importancia que tiene, no es el video de Reneé Bejarano, ese se difundió pero a nivel nacional e internacional, y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema", dijo AMLO en la "mañanera" de este martes 18 de agosto, plataforma que aprovechó para difundir el material filtrado el domingo pasado.

Pero ¿qué fue de los protagonistas de los videoescándalos de 2004?

René Bejarano

Tras protagonizar el escándalo de "las ligas", fue detenido por lavado de dinero. En 2005 fue absuelto de dos delitos federales en relación al ilícito mencionado, por lo que pudo llevar en libertad un proceso del fuero común, por el que también fue absuelto en 2007.

En septiembre de 2017, Bejarano oficializó su salida del PRD, junto con su esposa Dolores Padierna, y se unieron a Morena para apoyar a López Obrador en su campaña presidencial.

Actualmente es presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, agrupación afín a Morena.

Carlos Ahumada

Coprotagonista de "las ligas", al ser el remitente del dinero aceptado por Bejarano. También fue detenido por lavado de dinero en abril, tras escapar y ser capturado en La Habana, Cuba.

Al igual que Bejarano, en 2007 fue absuelto de las acusaciones y le fue retornada la visa de su país.

Ahumada señaló que las grabaciones, tanto de Ponce, como de Bejarano y de Carlos Imaz, entonces jefe delegacional de Tlalpan, se realizaron en acuerdo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el panista Diego Fernández de Ceballos y el secretario de gobernación del sexenio de Vicente Fox, Santiago Creel.

En 2013, Rosario Robles acusó a Ahumada por el delito de extorsión, así como por fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso. La entonces PGR determinó que contaba con los elementos necesarios para ejercer acción penal contra el empresario

El 17 de agosto de 2019, Ahumada fue detenido en su natal Argentina por elementos de la Policía Federal del país sudamericano ante la ficha roja solicitada por la nueva Fiscalía General de la República (FGR) a la Interpol México, por el delito de defraudación fiscal por un millón 472 mil 236 pesos.



El pasado 11 de agosto, un juez argentino rechazó la extradición a México de Carlos Ahumada, al considerar que dicho proceso "ha quedado huérfano de impulso" ante la falta de competencia para dicho procedimiento de Guillermo Francisco Urbina Tanus, del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, y quien libró la orden de aprehensión sobre Ahumada, debido a la fecha de inicio de la investigación.

Gustavo Ponce

En marzo de 2004 el entonces secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, fue captado en la zona VIP del casino del hotel Bellagio, en Las Vegas.

Detenido el siguiente 9 de octubre por la Procuraduría General de la República en Tepoztlán, Morelos, acusado de uso de recursos de procedencia ilícita.

El exsecretario consiguió salir de prisión un año antes de cumplir su sentencia, en agosto del 2011, sin embargo, fue detenido de nuevo por el delito de fraude genérico por 31 millones de pesos contra el gobierno capitalino, consiguiendo su libertad hasta marzo del 2014 tras ganar un amparo en el que un tribunal determinó "falta de pruebas" en su caso.

Tras su salida de prisión, no ha aparecido en la escena pública de nuevo, pero en marzo de 2018, como candidato de Morena a la presidencia de México, López Obrador aseguró que el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva -compañero de Ponce en prisión-, le "mandó decir", que en 2006 ante el juicio por el desafuero, sus adversarios políticos buscaron al exsecretario de Finanzas para ofrecerle su libertad a cambio de declarar en contra de AMLO, pero éste no lo hizo.

Carlos Imaz

El tercer blanco de los videoescándalos fue Carlos Imaz, entonces jefe delegacional de Tlalpan. Sin embargo, se adelantó y fue él quien confesó haber recibido dinero de Ahumada, posteriormente el video se dio a conocer, también por Televisa.

Carlos Imaz fue encontrado culpable y sentenciado a 3 años y seis meses de prisión, así como la anulación de sus derechos políticos, pero apeló la decisión y fue exonerado. Se encuentra libre como Bejarano y Ponce.

Cuando sucedieron los videoescándalos, Carlos Imaz estaba casado con Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien anunció cuando era candidata para la CDMX que ambos se separaron en 2016.

