Que falte una receta no implica desabasto de medicinas contra cáncer: IMSS

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no hay faltante de medicamentos oncológicos, enfatizó su director general, Zoé Robledo Aburto, quien dijo que puede haber alguna receta que no se surta por alguna situación, pero eso no implica que haya desabasto.

Esta mañana, Robledo Aburto dio el banderazo de salida a las nuevas Ambulancias para Hospitales Rurales del Programa IMSS-Bienestar que irán hasta las zonas más alejadas del país. En el evento, aclaró la situación de abasto de medicamentos que hay en el Instituto.

"No, en términos generales no lo hay (desabasto), no digo que no pueda haber recetas rechazadas, de repente claro que sí las hay, en una institución que otorga 200 millones de recetas, siempre tiene algunos grados de porcentajes, pero el 1% son miles de recetas. Si hubiera una situación de desabasto, estaríamos hablando, como lo indica la propia norma, que estuviera abajo de 80% o del 70% de recetas rechazadas y eso no ocurre.

"Algunas personas que estuvieron ayer en Palacio Nacional, en un día se resolvió. El tema particular de los medicamentos oncológicos es donde ha habido más atención de los medios y de otras instituciones a partir de la compra consolidada. Nosotros lo hemos estado atendiendo todos los días, no hemos quitando el dedo del renglón", enfatizó.

La Silla Rota dio a conocer el martes pasado el caso de David Roura, activista del Movimiento del 68, quien protestó afuera de Palacio Nacional porque desde el viernes no había un medicamento oncológico para su hijo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. El Seguro Social informó horas más tarde que la situación se había resuelto y que se le entregaría el fármaco.

"Son miles las dosis, los tratamientos que se dan todos los días y no hay un tema para que se genere la percepción de que no hay esos medicamentos. Hay veces que por alguna situación de programación, una persona llega y la mezcla que le correspondía no se alcanzó a hacer o hubo alguna demora y se les tuvo que aplicar otro día, pero una de miles", explicó Robledo Aburto.

Respecto al tema de las tiendas OXXO en hospitales y centros vacacionales del IMSS, Robledo Aburto explicó que no están cerrando todas, sino que están esperando a que terminen sus contratos para ya no renovarlos y entonces sustituirlas por otras en donde se vendan productos más saludables.

(Luis Ramos)