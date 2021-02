¿Qué es la partida secreta? Tras 100 años, Congreso busca eliminarla

El Congreso de la Unión está por eliminar, definitivamente, el rubro de partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, un fondo discrecional que se estableció para favorecer los proyectos del Presidente de la República, desde 1917.

La Constitución aún contempla la existencia de partidas secretas. Éstas deben especificarse en el PEF que cada año presente la Secretaría de Hacienda, y a ellas sólo pueden acceder los secretarios de Estado, bajo acuerdo firmado con el presidente.

Esta semana, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado votó en favor la reforma constitucional al artículo 74, que estuvo más de dos años en espera de dictamen; pues fue enviada por la Cámara de Diputados en abril de 2021.

En entrevista con La Silla Rota, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Martí Batres Guadarrama (Morena), explicó que en la Constitución de 1917 se dieron amplias facultades al Poder Ejecutivo federal, entre ellas, las partidas secretas.

"Esto reparó en que el presidente controlara a sus secretarios a través de estas partidas. A lo largo de los años se les dieron diferentes denominaciones, como "gastos contingentes"; pero siempre se ubicaron en el Ramo 23, en el concepto 73", detalló.

En mayo de 2019, Margarita Palomino Guerrero, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribió en su artículo ¿Qué es la partida secreta? que fue el mismo expresidente Venustiano Carranza quien implementó la partida secreta.

"La razón de ser de esta disposición fue que el Ejecutivo pudiera hacer frente de manera inmediata a situaciones imprevistas como una inundación o una epidemia, de tal suerte que la contingencia pudiera ser afrontada con los suficientes recursos y de manera inmediata, sin necesidad de comprobar su aplicación", señala Palomino Guerrero.

Martí Batres recordó que, el hoy diputado federal, Pablo Gómez realizó un recuento sobre la también conocida como "caja negra del presupuesto", a tres años de que se diera el mayor uso de recursos sin informar para qué se habían utilizado, por parte del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

En su libro Los gastos secretos del presidente, Pablo Gómez detalló que, en el sexenio de Salinas de Gortari, los gastos en partidas secretas sumaron 4 mil 634 millones de pesos. El año que más recursos se utilizaron fue 1993, mil 160 millones de pesos sin comprobar, justo antes de la crisis económica que desencadenó el "error de diciembre", en 1994.

Aunque en los sexenios siguientes disminuyó el uso de esas partidas, incluso hubo presidentes que no echaron mano de ellas, como el expresidente Ernesto Zedillo; Batres Guadarrama afirmó que es importante terminar con esa posibilidad.

"En un tiempo donde se habla de la lucha por la transparencia y el combate a la corrupción, el gobierno que enarbola esta lucha debe ser congruente, tiene que dejarse claro, eliminarse de la ley, la posibilidad de utilizar estas partidas", señaló.

En contraste, en la Ley de Austeridad, aprobada por el Congreso a finales de 2019, se dejó abierta la puerta que haya un uso directo de ciertos recursos por parte del presidente, y éstos ya no serían señalados por la Secretaría de Hacienda, en el Presupuesto de Egresos.

En dicha ley se estableció que "los ahorros generados como resultado de las medidas de austeridad [...] se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular".

Si bien los decretos deben ser publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que no serían del todo discrecionales; éstos no serían votados por el Congreso de la Unión, así que no contarían con el aval de la representación ciudadana.

(djh)