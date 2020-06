¿Qué es el "Vishing", nueva modalidad para robarte en medio del covid?

El teléfono de Iván comenzó a sonar, vio que se trataba de un número desconocido, pero aun así contestó. La persona que estaba al otro lado de la línea le dijo que hablaba del banco porque habían tratado de hacer un cargo a su cuenta y que, si no había hecho la compra, lo podían ayudar a levantar la aclaración. Sin embargo, todo esto se trata de una estafa que ha ganado terreno durante la cuarentena por covid-19.

"Como no pueden salir a robar, ahora lo hacen por teléfono", expresa molesto este joven que vive en la Ciudad de México. El jueves de la semana pasada él estaba en su casa y recibió la llamada, la compra que presuntamente habían intentado hacer con su tarjeta era de un sitio en internet.

Desde inicios de marzo y hasta el 15 de abril, durante el periodo de cuarentena por covid-19, los ciberdelitos aumentaron 14%, de acuerdo con Radamés Hernández Alemán, titular de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional.

"La situación de la pandemia sobre covid-19 ha generado que la ciberdelincuencia dedique más tiempo a la actividad criminal mediante el uso de las tecnologías", alertó Hernández Alemán durante su participación en un foro de Causa en Común que se realizó recientemente.

La música y los mensajes eran iguales a los del banco

Iván señala que los estafadores tienen bien planeado todo, porque incluso le dijeron detalles: "Me dieron hora, monto y sitio web. Por lo tanto, lo que proseguía era bloquear mi tarjeta, para lo cual me pidieron algunos datos que accedí a dar. Lo raro fue cuando me solicitaron decir mi firma electrónica a una grabadora y desinstalar la aplicación de mi celular".

Fue entonces cuando este joven comenzó a dudar de lo que le estaban diciendo y recordó que, en las últimas dos semanas, dos amigos le contaron que ya les habían intentado robar con un modus operandi similar.

Relata que todo parecía tan real que estuvo a punto de caer, ya que la música que le pusieron mientras esperaba en la línea era la misma que usan e incluso le llegaron mensajes a su teléfono celular con remitente del banco.

Al darse cuenta de que se trataba de una estafa, Ivan decidió colgar y se comunicó inmediatamente al banco, donde le ayudaron a bloquear su tarjeta para evitar que le robaran.

Vishing, una nueva modalidad de los ciberdelincuentes

"Es una estafa bastante elaborada. Honestamente, si no me hubieran platicado sobre dos casos recientemente, hubiera caído", señala este joven. Sin embargo, esta no es la primera vez que le sucede: "Debo reconocer que me agarraron en curva, y pues como ya me pasó que han hecho compras con mis cuentas y de pronto aparezco bien endeudado en la aplicación, me la creí por un momento".

Iván estuvo a punto de ser víctima de vishing, combinación de las palabras phishing y voz, que es modalidad de fraude que se hace vía telefónica. En estos casos, los criminales buscan conseguir información personal como número de tarjeta de crédito o débito, contraseñas, el NIP y otros datos confidenciales para robar dinero de las cuentas.

El modus operandi es exactamente el que vivió Ivan. A la persona se le informa que a través de su tarjeta de crédito se están realizando compras fraudulentas y que es preciso actualizar la información personal para resolver el problema.

La información que obtienen los ciberdelincuentes es suficiente para completar el fraude, ya que pueden suplantar la identidad de su víctima, hacer compras y operaciones fraudulentas.

(María José Pardo)