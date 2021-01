¿Qué es el suero contra covid que podría comprar México?

Una nueva opción para el tratamiento de personas con coronavirus moderado o grave podría llegar a México, se trata del suero hiperinmune equino que se llama "CoviFab", el cual ya fue aprobado en Argentina porque estudios indican que ayuda a reducir la mortalidad.

Tras su gira de trabajo en Argentina, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el gobierno mexicano analiza la posibilidad de adquirir en lo inmediato este suero, si es que se verifica su seguridad y eficacia, e incluso busca un acuerdo para que se pueda producir en México.

El suero al que hizo referencia el subsecretario es "CoviFab", el cual fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y empezó a distribuirse a partir del lunes pasado en los hospitales del país sudamericano.

"CoviFab" fue desarrollado por el laboratorio de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), ya que demostró reducir hasta en un 45% la mortalidad de los pacientes con covid.

Asimismo, administrar este suero disminuyó en 24% las hospitalizaciones en terapia intensiva y redujo en 36% la necesidad de que los pacientes con coronavirus grave o moderado utilizaran ventilador.

Estos resultados se obtuvieron de un ensayo clínico doble ciego, en el que participaron 242 adultos de entre 18 y 79 años, quienes se encontraban hospitalizados con covid-19 moderado a severo.

¿CÓMO FUNCIONA ESTE SUERO CONTRA COVID?

Fernando Goldbaum, director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Unsam, explicó al medio argentino Telam que este suero se recomienda para pacientes con covid que empeoran porque su cuerpo no desarrolla una respuesta inmune de manera oportuna.

En este caso, el suero evita que avance el virus y por lo tanto reduce el riesgo de inflamación respiratoria, ya que le da tiempo al cuerpo de la persona con Sars-CoV2 de desarrollar sus propias defensas.

El subsecretario López-Gatell explicó que "hay estudios científicos muy interesantes que muestran que entre el día 7 y el día 14 es una etapa donde algunos de los individuos enfermos no producen con suficiente eficiencia anticuerpos, todavía no se sabe por qué ni se sabe quiénes sí y quiénes no, pero algunos no producen con suficiente velocidad suficientes concentraciones de anticuerpos y esas personas son quienes tienen la mayor probabilidad de desenlaces graves. Entonces, la idea del suero hiperinmune es dotar de anticuerpos durante esa etapa crítica que potencialmente ayudaría a una mejor respuesta inmune".

El uso del suero hiperinmune equino es un tratamiento por inmunidad pasiva, es decir, al paciente con coronavirus se le administran anticuerpos que se generaron en otro organismo.

En este caso, a los caballos se les aplicó una proteína del virus Sars-CoV2 que es la que utiliza para entrar a la célula, de esta manera ellos generaron una respuesta inmune y se fabrican grandes cantidades de anticuerpos.

López-Gatell indicó que "esos anticuerpos se extraen por un proceso muy cuidadoso de buenas prácticas de manufactura, de biotecnología y se filtra y se tiene un purificado de anticuerpos estéril que se utiliza para el tratamiento".

(MJP)