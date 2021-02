¿Qué es el “salario de subsistencia que pide la IP ante el covid-19?

La principal patronal mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), insistió este miércoles en la necesidad de aprobar un "salario de subsistencia" para los trabajadores que se queden sin empleo por la crisis del coronavirus y reprochó que el Gobierno no responda a sus propuestas.

"Hemos intentado convencer a la autoridad de un salario de subsistencia que permita a todo aquél que se quede sin empleo pasar esta crisis y satisfacer sus necesidades básicas y de su familia. Todavía no tenemos respuesta", expresó el presidente del CCE, Carlos Salazar.

En una conferencia de prensa telemática, Salazar planteó que este salario podría rondar entre los 3,000 (unos 120 dólares) y los 5,000 pesos (unos 200 dólares), una cifra que debería definir el Gobierno, y abrió la puerta a se pague "entre las empresas y el Estado, como se ha hecho en otros países del mundo".

"Estamos tratando que si una compañía, por cualquier razón, está en la disyuntiva de despedir a un empleado, lo pueda mandar a casa y asegurar el menos un salario de subsistencia", aseguró Salazar.

El presidente del CCE recordó que lleva 11 días esperando una respuesta por parte el Gobierno sobre el paquete de medidas presentado por el organismo, que incluye el "salario de subsistencia", para paliar los efectos del coronavirus, que lleva 405 contagios y cinco muertos en México.

"Los empresarios no estamos pidiendo una disminución de impuestos ni condiciones especiales. Son acciones que benefician a la economía y que tratan de proteger a los más desprotegidos, a las empresas pequeñas y medianas", expresó.

Asimismo, señaló que también espera una respuesta del Gobierno sobre si se aplaza o no la declaración de impuestos de las empresas prevista para el próximo 31 de marzo.

"Seguiremos preguntando porque no hemos obtenido respuesta de los plazos a los que atendernos en los próximos días. Si no va haber ningún plazo, que los contribuyentes lo sepan pero que la autoridad esté preparada porque no está cumpliendo cosas básicas", remarcó.

Además, el presidente de la CCE criticó la "falta de claridad" en el decreto gubernamental del martes por la entrada en la fase 2 de la pandemia y pidió revisar cuáles son las industrias estratégicas que deben seguir operando durante esta contingencia sanitaria.

Por contra, aplaudió que la banca mexicana esté analizando aplazar el pago de créditos unos meses.

El Gobierno de México declaró este martes su entrada a la fase 2 de la pandemia de covid-19, cuando hay transmisión comunitaria, y pronosticó que el brote se propagará lentamente, lo que permitirá que sea asumible para el sistema de salud.

Este lunes se activó la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia que durará un mes y promueve el distanciamiento social, la protección de los adultos mayores, la suspensión eventos y reuniones masivas y la cancelación temporal de actividades laborales no esenciales.

El Consejo Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios (Conaco) estimó que solo en Ciudad de México se han cerrado esta semana unos 64,000 establecimientos, con una caída del 68 % de ventas en restaurantes, del 100 % en bares, del 82 % en hoteles y del 4 % en tiendas de alimentación.

