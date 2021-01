¿Qué es el Consejo de Seguridad de la ONU y qué significa para México?

México se convirtió oficialmente en uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con la ONU, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional.

Cuenta con 15 miembros y es el único órgano de la ONU cuyas decisiones están obligados a cumplir los países que conforman la propia ONU.

El Consejo de Seguridad se encarga de llegar a acuerdos cuando hay controversias entre países.

México esgrime prioridades y compromisos ante el Consejo de Seguridad de la ONU



Ceremonia de instalación de banderas para Miembros Entrantes al Consejo de Seguridad (2021-2022). — Misión de México ONU (@MexOnu) January 4, 2021

Entre sus atribuciones, puede imponer embargos o sanciones económicas e incluso autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos.

De los 15 miembros, cinco son permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Los 10 restantes solo ocupan un lugar en el consejo por dos años: México, Estonia, India, Irlanda, Kenia, Níger, Noruega, San Vicente y las Granadinas, Túnez y Viet Nam.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA MÉXICO?

El diplomático Arturo Sarukhánm significa para México una oportunidad para potenciar el peso del país en el sistema internacional.

"La presencia y participación de México en el Consejo no será un día de campo, sobre todo si no entendemos y asumimos lo que ello implica. Y si bien no podemos detener las olas, sí podemos aprender a surfearlas. Vayamos por partes", dijo Sarukhánm en su columna de El Universal.

El momento que vive actualmente el mundo por la pandemia de covid puede significar el nacimiento de choques entre naciones escenarios con los que México como parte del Consejo tendrá que lidiar, más cuando estos choques sean entre los miembros permanentes del Consejo como Estados Unidos, China y Rusia.

"México no podrá escapar de asumir posturas en estos asuntos y tendrá que navegar, como Odiseo, a través del estrecho en el que se encuentran dos monstruos, Escila y Caribdis, sin acercarse demasiado a uno u otro lado", señala Sarukhánm.

A partir de hoy, la bandera de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 21-22 ondea en la sede de este órgano. Mucho éxito a la representación mexicana liderada por el Dr. Juan Ramón de la Fuente. — Socorro Flores Liera (@FloresLiera) January 4, 2021

Cuando México fue elegido miembro del Consejo, expertos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM coincidieron en señalar que es una oportunidad de México para tener un papel destacado y activo en la política internacional.

"El ingreso al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una ocasión para reactivar la diplomacia del país y participar activamente en la política internacional", indicó Raúl Benítez Manaut, investigador del CISAN.

En tanto, Roberto Zepeda Martínez, de la misma entidad, consideró que el hecho de formar parte del Consejo "significa un reconocimiento a la política exterior de México".

México tiene un buen representante ante la ONU: Juan Ramón de la Fuente, un destacado médico, con buenas redes en el mundo. Fue secretario de Salud, rector de la UNAM, y como tal conoció a los científicos e intelectuales que manejan el tema de la salud internacional.