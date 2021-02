¿Qué es el Amlodipino y para qué se receta?

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El precandidato a la presidencia de México por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), recomendó a Enrique Peña Nieto tomar una dosis de amlodipino para controlar la presión en vísperas del proceso electoral.

Este medicamento es real, pero sus primeras cuatro letras coinciden con las siglas del nombre completo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En La Silla Rota te explicamos para qué sirve.

“Están preocupados, nerviosos, con hipertensión”, comenta el fundador de Morena.

La fórmula de amlodipino se receta para el control de la presión arterial sanguínea en los pacientes, el cual se puede combinar con otros diuréticos y bloqueadores.

De acuerdo con la página www.mediamentos.com.mx, el amlodipino también se recomienda para reducir el riesgo de enfermedad coronaria mortal y del infarto al miocardio no mortal, así como para reducir el riesgo de enfermedad vascular cerebral.

Este medicamento es bien tolerado por el cuerpo, pero tiene algunos efectos secundarios como mareos, nervios, somnolencia, palpitaciones, rubor, dolor abdominal, náusea, entre otros.

En el video, publicado en la página oficial en Facebook del candidato de Morena, le envía un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto para que se serene al ver los resultados de las encuestas

“Que se serene, que no se altere, que no se caliente, que no le haga caso a las encuestas. Que, si se le sube la presión, esta medicina es buena. Si están preocupados, nerviosos, con hipertensión, aquí está: ‘AMLO a Los Pinos’”, comentó López Obrador.

