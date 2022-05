¿Qué es el adultocentrismo y cómo superarlo? Aquí te explicamos

Existen frases como "Aquí mando yo" o "cuando ganes tu dinero, podrás opinar", las cuales consideran que las personas adultas son superiores sobre otras generaciones a las que pertenecen los niños, jóvenes y adolescentes, a esto se le denomina adultocentrismo.

Aunque en México se puede hablar en la actualidad de los derechos de los niños y adolescentes, la sociedad se construyó invisibilizando las voces de este sector y todavía hay quienes consideran que esta práctica sigue vigente, señaló el Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

Otras expresiones que forman parte de una perspectiva adultocéntrica son: "Usted no me contradiga, aquí el adulto soy yo" o "este niño es mío y si quiero me lo como" en un entorno cotidiano como la escuela o el hogar.

¿QUÉ COMPORTAMIENTOS DETECTAN UN COMPORTAMIENTO ADULTOCENTRISTA?

Algunas de las practicas comunes de los adultos en esta situación es que olvidan que los niños, adolescentes y jóvenes tienen los mismos derechos, minimizan sus ideas, descalifican sus necesidades y sentimientos, no los escuchan o les impiden expresarse o normalizan que la violencia es parte de su educación.

En este sentido, estas prácticas afectan los derechos humanos básico de niñas, niños y adolescentes al discriminar subordinar o relegar sus ideas o propuestas por el hecho de tener una edad menor.

¿CÓMO PODER SUPERAR EL ADULTOCENTRISMO?

Se recomienda identificar que su participación es una oportunidad de diálogo, el cual aporta a la resolución de un conflicto sin llegar a la violencia.

Tomar en cuenta las opiniones de niñas, niños y adolescentes sin verlas como una falta de respeto para la autoridad en casa o escuela.

Asimismo, escuchar y valorar sus aportes frente a un tema específico e involucrarlos en decisiones.

En tanto, la misma experiencia que se tiene como un apersona adulta es la que debe ayudar a guiar, proteger y tomar acuerdos en conjunto a través del diálogo y respeto.

BV