¿Qué es Declaradip, el "declaranet" para diputados?

Se llama Declaradip y es la modalidad con que los legisladores de San Lázaro deberán transparentar su declaración patrimonial y conflictos de intereses, al inicio y conclusión de su encargo. En realidad, equivale al sistema Declaranet de los funcionarios del poder Ejecutivo, solo que esta modalidad aplicará a esta parte del Legislativo con el riesgo de repetir las mismas trampas con que Declaranet esquiva la transparencia. Por ejemplo, mantener en resguardo nombres e información relacionada con la copropiedad de bienes, inmuebles, sueldos, empleos y cuentas bancarias (entre otros) de su pareja, dependientes económicos y terceros.

El plazo para que los diputados federales y funcionarios de esta cámara presentaran su declaración era mayo, pero la pandemia prorrogó la fecha sin establecer una nueva. Por lo que hasta el 31 de julio la Dirección General de Registro y Evolución Patrimonial de la Contraloría Interna, brindó asesorías virtuales para explicar de manera individual el llenado de los formularios (20 páginas), de los cuales la mayor información no será pública.

OFICIO CLIC AQUÍ

DECLARACIONES A MEDIAS

Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, revisó este tema con La Silla Rota.

"Países como Argentina o Uruguay nos llevan varios años de ventaja en este tema de declaración para legisladores; México apenas se está poniendo al corriente para cumplir con la legislación y debate que hace algunos años abrió la declaración 3 de 3", afirma.

"En todos lados se encuentra el debate respecto a qué se debe privilegiar ¿El derecho al acceso a la información o la protección de datos personales?", dijo en referencia a los candados que presenta Declaradip, retomados de Declaranet. "Todos los sistemas de declaración en el mundo tienen reservas de información personal confidencial, sólo que hay distintos niveles. En el caso de México esta disposición de no publicar o enlistar los bienes en copropiedad, es algo que no encontraríamos en otros países porque son un poco más abiertos. Por eso México no sería el ejemplo de transparencia en este tema de declaraciones".

Los formatos consultados y publicados en el micrositio Declaradip cuentan con subdivisiones. La primera son los datos personales del legislador, información curricular, detalles del cargo que desempeña, experiencia laboral en los últimos cinco empleos, ingresos y si hubo desempeñó como servidor público anteriormente.

La siguiente es respecto a sus propiedades: bienes inmuebles, muebles, vehículos; inversiones, cuentas bancarias y de valores; adeudos y pasivos; préstamos o comodato por terceros. Y la tercera es su declaración de intereses, toma de decisiones en alguna institución, apoyos o beneficios públicos, clientes, beneficios privados y fideicomisos. En estos rubros la declaración destaca que los datos de la pareja (entre ellos empelo, sueldo, si es proveedor o contratista del gobierno, ingresos, etcétera) así como de los dependientes económicos, no serán públicos. Aplica este criterio en todo lo relacionado en copropiedad con el legislador.

Montes argumenta, "tristemente la experiencia que hemos visto aquí y con el Ejecutivo no nos permite mantenernos muy optimistas, porque en los últimos meses Declaranet cambió y las versiones públicas no muestran ya las propiedades que son en copropiedad. Y este es uno de esos atajos para burlar las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales. Esconder algo ya se hizo muy fácil, y tristemente esa es la vara o el estándar con el que estaríamos comparando; y que puso el pretexto perfecto para mantenerlo guardado".

Por eso, consideró que no se deben echar campanas al vuelo cuando llegue el momento de consultar de manera abierta, las declaraciones patrimoniales de los legisladores. "Yo esperaría que los vicios que encontramos en este momento en Declaranet se repitan un poco en Declaradip, aunque lo que necesitamos es lo contrario. Abrir más la información para que diputados y administrativos tengan la oportunidad de poner una nueva vara, un nuevo estándar de transparencia".

LAS VERSIONES PÚBLICAS

Montes recordó que el tema de las declaraciones patrimoniales destacó hace un par de años con el debate de la declaración Tres de Tres, que derivaron en la creación de la Ley 3 de 3 basada en la ley general de responsabilidades administrativas.

Esta ley señala que se debe contar con la versión pública de cada declaración presentada. "Y ahí vendría la discusión de qué tan pública debe ser la versión pública", refiere Montes, "en función de protección de datos personales, el tipo de formatos o qué tan amigable será para el público explorar estas declaraciones. En los congresos locales todavía no hay mucha información del tema pues la mayor parte se ha concentrado en las declaraciones del poder Ejecutivo con Declaranet. Y aunque la ley lo contempla, no se ha volteado a ver al Legislativo en toda su amplitud".

"¿Cuál es la finalidad de que nosotros tengamos acceso público a esta información? Dar seguimiento a la evolución de un funcionario público desde su ingreso al servicio público y cómo se va desempeñando durante toda su carrera. Por eso consideramos que lo ideal sería homologar estos formatos para poder dar un seguimiento en el Legislativo, Ejecutivo y el poder local, porque de ser diferentes no encontraremos una homologación para practicar una revisión continua".