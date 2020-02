¿Qué empresarios fueron a la cena por la ''rifa'' del avión y cuál fue la carta del pase de charola que firmaron?

El presidente Andrés Manuel López Obrador pasó la charola a los empresarios para obtener recursos por la rifa del avión presidencial.

En una cena con empresarios este miércoles, el mandatario pidió el apoyo a quienes afirma, tienen vocación social.

El martes, AMLO reconoció que empresarios de diversos giros quieren ayudar para que se distribuyan los boletos de la lotería y que también ellos puedan comprar para entregar a sus trabajadores, o para entregar en sus centros comerciales.

"Pueden ayudar a distribuir, adquirir, comprar 4 millones, si son 100 empresarios que pueden ayudar, les tocaría como 40 mil a distribuir o adquirir, además de esos 4 millones se van a vender en la lotería 2 millones de cachitos, 500 pesos, con lo cual vamos a obtener alrededor de 3 mil millones, vamos a destinar 2 mil 500 millones para la compra de equipos de salud", dijo el presidente.

El presidente López Obrador ofrece una cena en Palacio Nacional para solicitar a los inversionistas con "dimensión social" que se hagan responsables de 40 mil billetes de la rifa, lo que equivale a 20 millones de pesos por invitado.

¿Qué empresarios asistieron a la cena con AMLO?

Entre los empresarios que se observa que llegaron a la cena está Carlos Bremer, director de Grupo Financiero Value, así como Carlos Slim, Miguel Rincón Arredondo, empresario y compadre de López Obrador; Asunción Aramburuzabala, Bosco de la Vega, Olegario Vázquez Aldir y Emilio Azcárraga.

El mandatario adelantó que el menú de la cena privada serán tamales de chipilín y chocolate, y se espera que el convivio termine a las 21:00 horas.

La carta compromiso

La carta tenía cuatro cifras que podría aportar cada firmante: 20 millones de pesos, 50 millones, 100 millones y 200 millones.

Los empresarios que la firmaron, depositaron la papeleta en una tómbola de la Lotería Nacional instalada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, de acuerdo con el diario Reforma.

Algunos de los firmantes fueron Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Carlos Bremer, director de Grupo Financiero Value, y Miguel Rincón, dueño de Bio Pappel y compadre de López Obrador.

"El presidente fue muy claro: esto es voluntario, les agradezco que hayan venido, este es un compromiso que cada uno puede tomar, debe tomar y decidir y plasmarlo aquí, nadie está obligado, dijo el presidente, porque los empresarios ya cumplen con el pago de los impuestos", afirmó Rincón.

Respecto si se les ofreció condonación o deducción de impuestos, Francisco Cervantes, presidente de Concamin, reveló que se analiza la posibilidad de que las empresas donantes reciban el beneficio de la deducción de impuestos.

"Todavía no se da, todavía en estos días se van a platicar todas estas cosas. Condonación no, eso hay que dejarlo bien claro, condonación no", dijo el líder de la Concamin.

(María José Pardo)