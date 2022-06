¿Qué dijo López Obrador que causó el reclamo de Colombia?

El gobierno de Colombia expresó su inconformidad por las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales, opinó la cancillería del país sudamericano, constituyen una injerencia en los asuntos internos del país.

En un hilo de Twitter, la cancillería colombiana afirmó que Colombia adelantó un proceso democrático "con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República. Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país. (1/3) — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 3, 2022

"Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores", remató el comentario.

¿QUÉ DIJO AMLO?

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al candidato presidencial de Colombia Gustavo Petro, ya que dijo está siendo víctima de una campaña sucia.

En su conferencia mañanera, López Obrador dijo que Petro era objeto de una campaña "de lo más indigna" con la intención de minar las preferencias electorales que lo colocan como el candidato favorito para ganar la segunda vuelta que se realizará el próximo domingo 19 de junio.

"Nada más por un instante, voy a decir que le mando un abrazo a Petro -al tiempo que cruzó los brazos para representar para simbolizarlo- desde aquí ¿y saben por qué lo abrazo? porque está enfrentando una guerra sucia de los más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México: Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero; Colombia va a ser como Venezuela, etc, etc; pero con todo, unidos todos los conservadores", enfatizó.

"Y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético, y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, y no exagero y no me siento víctima, de esas guerras sucias, es el que les habla. Desde hace años, por eso ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia del pueblo; no hay más que eso", destacó López Obrador.

López Obrador advirtió que le molesta mucho la campaña contra Petro, quien se enfrenta al empresario multimillonario Rodolfo Hernández, a quien calificó de ruin y que busca manipular a la población con la ayuda de publicistas mercenarios.

"Por eso todo eso lo de Petro, es para decir, en cualquier lugar de la tierra donde hay una campaña con esas características, además por lo general siempre se tiene el control de todos los medios, dominan, aturden, se imponen, están suplantando la voluntad libre de los ciudadanos, el derecho a elegir libremente a sus autoridades", señaló.