¿Qué dijo Layda Sansores que la denunciaron por violencia política de género?

Diputadas federales del PRI denunciaron a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política de género.

En conferencia de prensa, donde se encontraba también Alito Moreno, las legisladoras descalificaron los dichos de Sansores y afirmaron ser víctimas de violencia de género por una gobernadora de Morena.

"Son situaciones que constituyen un acto de violencia política en razón de género contra las diputadas federales del PRI”, dijo Alito, “representan ataques hacia su persona por ser mujeres teniendo como trasfondo la descalificación y cuestionar sus capacidades para ganar por mérito propio el cargo que hoy ejercen" aseguró.

PRESENTAN DENUNCIA

Antes de las 13 horas en su cuenta de Twitter el dirigente del tricolor informó que presentaron ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Después en conferencia de prensa aseguró que la acción de Sansores no tiene calificativo”.

Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres. pic.twitter.com/I1OJKEoSnL — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 12, 2022

¿QUÉ DIJO LAYDA SANSORES?

La semana pasada declaró públicamente que legisladoras de esta bancada enviaron a su dirigente nacional Alejandro Moreno un “pack” de fotografías íntimas.

La diputada Federal Melissa Vargas afirmó "Sansores aseguró tener conocimiento de fotografías íntimas de las diputadas del PRI; con estas declaraciones ella inauguró una nueva modalidad de violencia política de género que suma otra más a la modalidad de calumnia contra un grupo de mujeres que ejercen la actividad política, afectando su imagen y poniéndola en riesgo con el único objetivo de generar un tercero".

Lamentó también que sea una mujer su agresora en lugar de defender los derechos de género.

"Tan cuestionadas han sido sus declaraciones que incluso personajes de la 4T han expresado su opinión en contra”, dijo.

Por su parte el coordinador Rubén Moreira aseguró que no permitirán que una autoridad femenina afecte a otra y que harán la denuncia pertinente ante las instancias internacionales. Agregó que Morena es un partido de ultra derecha que no encabeza una agenda de izquierda y que el gobierno de Sansores se encuentra estancado porque no ha tenido logros en su administración.

Adelantaron también que presentarán denuncias civiles en cada estado así como en el Instituto nacional Electoral.