¿Qué dijo la Suprema Corte sobre la Ley de la Industria Eléctrica?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), al considerar que no hay elementos para sostener sus argumentos.

Con seis votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto modificado que presentó la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Los ministros consideraron que la acción de inconstitucionalidad contra la LIE no repercute en la competencia de la Cofece.

Con la votación de los ministros, la Ley de la Industria Eléctrica sigue vigente.

En la discusión cada uno de los integrantes del pleno dio una postura al analizar el caso. Sin embargo, no analizaron el fondo del asunto. El ministro Alberto Pérez Dayán, mencionó que no se puede presentar una controversia, por "solo por considerar que se violan derechos humanos".

"Me parece que el nuevo entendimiento de la controversia constitucional, efectivamente, no facilita la posibilidad que todo sujeto legitimado exprese por vía de la controversia la invalidez de una norma solo por considerar que se violan derechos humanos".

La ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que "el solo hecho de que la Cofece manifieste que las disposiciones reclamadas pudieran producir efectos anticompetitivos, no es razón suficiente para admitir que se afecta directamente su ámbito constitucional de atribuciones".

A su vez, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo: "me parece que la lectura del escrito de demanda, la comisión actora, no acude a la defensa de sus competencias constitucionales, sino en defensa abstracta de la competencia económica que, con motivo de las reformas impugnadas, considera se merma en las áreas de la generación y comercialización de energía eléctrica".

Pardo Rebolledo agregó: "advierto que no están encaminados a defender su ámbito profesional, sino que en ellos se cuestiona la libre afectación a la defensa en la generación y comercialización de la energía eléctrica que redunde en mejores precios para los consumidores. Considero que esta comisión no tiene el interés legítimo para accionar la acción de inconstitucionalidad, pues en realidad lo que se pretende es defender los principios constitucionales de competencia económica".

Ministro Luis María Aguilar: "en las controversias lo que se analiza es la cuestión de competencia en relación con las facultades que otorga la Constitución... sino se da una afectación a sus competencias, para mí es un análisis de fondo, puede ser que no se afecten y de tal manera se considere infundada la controversia. Yo no comparto el hecho de que no afecta sus competencias, se diga que no tiene legitimación".

Norma Lucia Piña: "la Cofece aduce en la demanda, al impactar en la libre competencia y concurrencia, le van a impedir poder ejercer sus facultades en esta materia. La demanda es muy clara al considerar que las leyes que está impugnando afectan sus facultades de vigilar y supervisar la libre competencia".

Ministro Arturo Zaldívar: "se tiene que analizar cada caso concreto y no basta lo que diga el órgano de donde viene, si no tenemos que analizar si efectivamente se afectan sus competencias, ya sea de manera directa o se defienden derechos que tienen íntima relación. Me parece que es un mercado que no le toca regular a ella".