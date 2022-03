¿Qué dijo Fox de Rusia el día que visitó a Putin?

"Ves que Putin camina como si llevara sus dos sandías aquí, un fregonsote, cuando fuimos de visita de Estado, el canijo me hizo ver la mía, porque para recibirme, nos citaron a las 9 de la mañana, ahí estábamos puntualitos, nueve y cuarto, nueve y media, preguntaba qué pasó, no es que ya viene el señor Putin, ya ahorita llega, no se preocupe, bueno, dije, voy a esperar otros 15 minutos, no llegaba y no llegaba, finalmente nos dice una señorita: mire, me pidió que los pase a la siguiente sala", explicó el exmandatario.