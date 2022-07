¿Qué dijo AMLO tras cateo a casa de Alito? Líder priista se queja en el extranjero

Durante su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el cateo realizado por agentes de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Campeche, a la casa del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

"Quiero expresar mi inconformidad con la forma en que se hizo un proceso judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI", señaló el mandatario.

López Obrador comentó que no estaba de acuerdo con el procedimiento de las autoridades de Campeche, "porque es indigno, porque no se puede humillar la dignidad de las personas. Entonces, eso que quede constancia, no estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso", expresó el jefe del Ejecutivo.

''ALITO'' INICIA GIRA PARA DENUNCIAR PERSECUSIÓN

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas inicio una gira en el extranjero con el propósito de denunciar al gobierno federal ante organismos internacionales.

"Vamos a denunciar a este gobierno corrupto y represor y que quiere instaurar una dictadura en nuestro país. Lo vamos a denunciar ante todos los organismos internacionales. Vamos a denunciar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a su gobierno y a Morena", señaló Alito.

Se prevé que el dirigente nacional del tricolor acuda a las sedes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Parlamento Europeo.

SEGUNDO CATEO

Nuevamente elementos de la Fiscalía General de Campeche realizaron un segundo cateo en el fraccionamiento Lomas del Castillo, donde se ubica una casa de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras el cateo, en redes sociales se filtró un video presuntamente del baño de la residencia del líder priista en Campeche.

La Fiscalía estatal presuntamente filtró imágenes de la casa de Alejandro Moreno a la empresa televisiva de Campeche Telesur.

?#VIDEO | Filtran video del baño de la casa de Alejandro Moreno en Campeche. https://t.co/hfYPNw63dg pic.twitter.com/W9UPphzChl — La Silla Rota (@lasillarota) July 5, 2022

ACUSA "ALITO" VIDEO FAKE

De acuerdo con la periodista Leticia Robles, el líder del PRI aclaró que la casa donde se observa a elementos de seguridad entrar a la fuerza esa no es su casa.

El cateo en su casa se hizo en orden; los esperaban los abogados.

"Esta imagen del video es de una casa diferente para ´hacer show´", tuiteó la periodista.





??EXTRA?? En este momento, @alitomorenoc aclaró que ésta NO es su casa.



El cateo en su casa se hizo en orden; los esperaban los abogados.



Esta imagen del video es de una casa diferente para "hacer show".



El priista acudirá a ONU, OEA, CIDH y UE a denunciar a AMLO. https://t.co/qqKgDPEFvA — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) July 4, 2022

"Hicieron un show mediático, ahí estaban los abogados esperándolos, se les recibió y entraron a otro predio y como un show armaron ahí un ariete", dijo.





Si en este momento crítico se toleran excesos, como los que se han perpetrado en mi contra, no nos sorprendamos por abusos del poder aún más atroces en el futuro inmediato.



Estamos ante una campaña de mentiras, de filtraciones ilegales, de ataques y calumnias. pic.twitter.com/lkDRF2a1Yh — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 4, 2022

Puedes leer: Acorralan a Alito: policías revisan su casa y él se ampara

El pasado 14 de junio, la Fiscalía del Estado bajo la titularidad de Renato Sales realizó una inspección en este mismo predio, pero en esta ocasión hubo acceso a la propiedad del Moreno Cárdenas.

Esta mañana en el espacio de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula se informó que la gobernadora de Campeche Layda Sansores presentará en su programa "Martes del Jaguar" un nuevo audio sobre las operaciones irregularidades que realizó "Alito".

Atentos, empresarios y Televisa, este #MartesDelJaguar presentaremos otro audio de Alito.



Nos acompañará @RenatoSalesmx, nuestro Fiscal.



¡Nos vemos a las 8 pm! pic.twitter.com/fwBwc9a196 — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 3, 2022

Las denuncias de enriquecimiento ilícito contra Morena Cárdenas no son nuevas, una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela la forma en cómo opero el líder del tricolor para triangular recursos con familiares y cercanos para adquirir diversas propiedades en Campeche.

En diciembre del 2020, La Silla Rota reveló las operaciones de Alejandro Moreno durante su gestión como gobernador entre el 2015 y 2018.

Según datos en poder de La Silla Rota, contratos firmados entre 2016 y 2018 dieron un desfalco de 140 millones 282 mil 739 pesos a la Hacienda Pública de Campeche, dinero que fue pagado a 42 empresas consideradas factureras.

Este medio constató que 41 empresas, de las señaladas por firmar contratos con el gobierno de Campeche en esos años, no pudieron comprobar las operaciones por las que emitieron comprobantes ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Pese a que algunas empresas sí aportaron pruebas de sus operaciones, según el SAT, "no desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó definitivamente" su situación.

Este medio obtuvo los listados del SAT en los que señala a las 41 empresas de emitir comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para realizar los servicios o bienes, según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.





