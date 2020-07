¿Qué dice la prensa extranjera de la visita de AMLO a Trump?

La reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el de Estados Unidos, Donald Trump, ¿realmente es buena para el mandatario mexicano o significa factor en su contra en un futuro no muy lejano", es la pregunta que se hace la prensa extranjera al respecto.

El diario estadounidense, The Washington Post reiteró que 13 demócratas del Caucus Hispano del Congreso pidieron a Trump posponer la reunión, a la que califican como "un intento descarado de politizar la importante relación entre Estados Unidos y México".

Asimismo, el diario subrayó que la misma preocupación existe del lado mexicano, donde se teme que este encuentro implique el apoyo de López Obrador a la candidatura de Trump, ya que, si Trump pierde ante el candidato demócrata Joe Biden y su partido toma el control de ambas cámaras del Congreso la relación bilateral entre ambos países estará llena de dificultades.

Por otro lado advierten también que es poco probable que el T-MEC genere un crecimiento en la inversión extranjera, porque no es suficiente como para acabar con la incertidumbre creada por la administración de Andrés Manuel López Obrador, a pesar que uno de los motivos de esta reunión sea la entrada en vigor del T-MEC.

Otra publicación que se pronuncia en ese mismo sentido es el diario inglés The Guardian que también alerta sobre los demócratas y su convencimiento de que AMLO "se está dejando llevar por una disputa política interna, lo que le supondría perder el apoyo del demócrata Joe Biden.

"Los dos líderes han entablado una relación inesperadamente cálida desde que el mexicano tomó el poder", señala el diario.

El diario Los Angeles Times coincide en que esta reunión sólo es un truco diseñado para ayudar a salvar el esfuerzo de la reelección de Trump, particularmente entre los votantes latinos en Estados Unidos.

Por su parte, en el texto Mexico´s Leader Sought Harmony With Trump. He Got a Lopsided Relationship, el periódico estadounidense The New York Times destacó como a pesar de que AMLO prometió velar por la dignidad de su país, las acciones de Trump se presentarían antagónicas a dicho propósito.

Pues la visita de López Obrador a los Estados Unidos representó para muchos mexicanos el sometimiento del mandatario "a la voluntad del presidente estadounidense y la posibilidad de Trump les recuerde alegremente a los votantes esa relación desigual durante la reunión".

Aunque el propósito oficial es celebrar el T-MEC, este medio internacional indica que el mandatario mexicano ha permitido en repetidas ocasiones que haya concesiones en temas como la migración.

Además de una de las razones por las que esta reunión genera reacciones ácidas es porque durante su mandato, el presidente Donald Trump se ha dedicado a lanzar varios ataques contra México.

