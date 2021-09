Qué beber y qué no en El Grito si te vacunaron contra covid hace 3 días

El tequila y el mezcal son algunas de las bebidas que no faltan en la celebración del Día de la Independencia, ¿pero puedes beberlos la noche de El Grito si te vacunaron contra covid?

Si te vacunaron esta semana, te tenemos malas noticias. El Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que las personas que fueron inmunizadas no deben beber alcohol durante las 72 horas posteriores a la aplicación de la vacuna, debido a que reduce la respuesta inmunitaria y se puede confundir la intoxicación o la resaca con efectos adversos de la vacuna.

Como cada año, el IMSS emitió recomendaciones para disfrutar de una noche mexicana de una manera más saludable y sin poner en riesgo la salud. Recordó que la pandemia de covid sigue presente en el país, por lo que hizo un llamado a celebrar con responsabilidad y de forma saludable las fiestas patrias. Recomendó no hacer convivios numerosos, no asistir a eventos masivos para romper cadenas de contagio de covid y no consumir platillos con alto contenido calórico.

Los platillos típicos no pueden faltar tampoco en la noche mexicana, pero Diego Balcón Caro, coordinador de Programas Médicos del IMSS, sugirió controlar porciones y cambiar algunos ingredientes para reducir calorías, además de evitar el consumo de bebidas azucaradas.

Dijo que el pozole es un platillo típico que al consumirlo con moderación, de preferencia con carne de pollo y tostadas horneadas, puede aportar proteínas, fibra, vitaminas A, C, E, niacina, así como calcio, hierro, yodo, potasio y magnesio.

El especialista recomendó que en el caso de los chiles en nogada, se preparen sin capear y con crema light o queso reducido en grasas. Asimismo, indicó que en lugar de las clásicas papitas o chicharrones, se den pepino, jícama o sandía.

Balcón Caro recomendó que en esta ocasión no haya una rebanada de pastel como postre, el cual puede ser sustituido por una gelatina tricolor de limón, guanábana y fresa. Para beber, dijo que es mejor tomar cerveza sin alcohol así como aguas de sabor sin azúcar o endulzadas con sustituto.

Recomiendan festejar sólo con quienes viven en casa

Ante la pandemia de covid, Balcón Caro recomendó realizar reuniones familiares sólo con personas que habitan en el domicilio y seguir las medidas sanitarias; además de evitar un consumo excesivo de alcohol para prevenir traumatismos por accidentes de auto, peleas o caídas, que aumentan la demanda de atención en Urgencias del IMSS en esta temporada.

Detalló que en estos días, el Seguro Social atiende emergencias en sus unidades médicas con servicio de Urgencias, previa evaluación de Triage, donde se clasifica la gravedad, sintomatología y problema de salud que presenta un paciente para definir la prioridad de la atención.

El especialista del IMSS recordó que las personas con padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión o problemas del corazón, deben continuar sus tratamientos médicos, llevar un control adecuado de su glucosa y presión arterial, y no exceder la ingesta de alimentos ni alcohol.