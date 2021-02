Que Anaya se sosiegue y se haga responsable de sus actos: AMLO

URUAPAN, Michoacán (La Silla Rota).- Andrés Manuel López Obrador candidato de la coalición juntos haremos historia”, le pidió a Ricardo Anaya de “Por México al frente” que se sosiegue y que se haga responsable de sus actos.

Lee también en La Silla Rota: Así es el clóset de AMLO

“Que se sosiegue que se tranquilice (…) no le está yendo bien y por eso está desesperado pero yo qué culpa tengo (…) cada quien es responsable de sus actos el que no quiera ver visiones que no salga de noche”, dijo al concluir un acto en Uruapan, Michoacán.

Al referirse a la acusación de Anaya sobre un supuesto pacto entre el tabasqueño y el presidente Enrique Peña Nieto, López Obrador aseguró que él no hace acuerdos “en lo oscurito”.

“Si están en malos pasos si se metieron a hacer negocios si están manchados de corrupción pues en campaña sale todo (…) yo no hago pactos en lo oscurito, yo siempre planteo mis cosas de manera abierta en Las Plazas públicas (…) yo le recomendaría a Anaya qué mantenga firme con aplomo porque el que se aflige se afloja”, le mandó decir.

Durante el mitin López Obrador estuvo acompañado por el ex vocero de las autodefensas de Michoacán José Manuel Mireles.

“Me dio gusto encontrarme aquí en Uruapan con el doctor Mireles”, dijo al momento de levantarle la mano al ex autodefensa.













lrc