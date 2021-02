Pugna Mario Molina por uso de cubrebocas contra covid

El uso de cubrebocas en espacios públicos es uno de los medios más efectivos para prevenir la transmisión del virus Sars-CoV2 que genera la enfermedad covid-19, así lo afirma el Premio Nobel de Química Mario Molina. Señaló que en Italia redujo 78 mil infecciones, así como 66 mil en Nueva York.

La Silla Rota dio a conocer en exclusiva el pasado 8 de junio que Mario Molina aseguró que había una confusión al pensar que el cubrebocas sólo ayudaba a que las personas infectadas no contagiaran a otras, ya que su uso ayuda a prevenir la propagación del virus.

"Hay el malentendido que los cubrebocas sólo sirven para que la gente que ya está contaminada no contamine a los demás. No, no, no, lo que está clarísimo es que con los cubrebocas se evita respirar aerosoles, las partículas pequeñísimas que entran directamente a los pulmones", explicó.

Estas declaraciones se dan mientras que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ha puesto en duda el uso del cubrebocas, al decir que no es necesario utilizarlo en todos los casos y después de usarlo en algunos eventos públicos.





Cubrebocas y más pruebas de diagnóstico, la clave contra covid

Este viernes se publicó un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, en el que Molina, acompañado de los científicos Renyi Zhang, Yixin Li, Annie L. Zhang y Yuan Wang, destaca la importancia de usar cubrebocas para disminuir la propagación de coronavirus.

En la investigación se menciona que “la transmisión por el aire, particularmente a través de aerosoles nacientes de la atomización humana, es altamente virulenta y representa la ruta dominante para la transmisión de esta enfermedad. Sin embargo, la importancia de la transmisión aérea no se ha considerado en el establecimiento de medidas de mitigación por parte de las autoridades gubernamentales”.

En el documento analizan el caso de Estados Unidos y señalan que las medidas de aislamiento social y la cuarentena son insuficientes para proteger a la población, por lo que es fundamental el uso del cubrebocas. Además, destacan que la realización de pruebas de diagnóstico y el seguimiento de contactos son dos de las claves que ayudarán a combatir al virus.

“Nuestro análisis revela que la diferencia con y sin cobertura facial obligatoria representa el determinante en la configuración de las tendencias de la pandemia en todo el mundo. Concluimos que el uso de cubrebocas en público corresponde a los medios más efectivos para prevenir la transmisión interhumana, y esta práctica económica, junto con pruebas extensas, cuarentena y seguimiento de contactos, presenta la oportunidad de lucha más probable para detener la pandemia de covid-19, antes del desarrollo de una vacuna”.

Al revisar los datos de varios países, los investigadores encontraron sólo con el uso de cubrebocas, se redujo significativamente el número de infecciones. Por ejemplo, en Italia hubo una reducción de más de 78 mil casos en Italia del 6 de abril al 9 de mayo y más de 66 mil en la ciudad de Nueva York del 17 de abril al 9 de mayo.

En el mismo sentido, el doctor Alejandro Macías, quien estuvo al frente del combate de la epidemia de influenza AH1N1 en México en 2009, destacó que para dominar la primera ola de la pandemia de coronavirus, todos debemos usar cubrebocas o mascarilla en los espacios públicos, del más humilde trabajador, a las autoridades de salud, al presidente de la República.

Para dominar la primera ola de la pandemia de coronavirus, todos debemos usar cubrebocas o mascarilla en los espacios públicos, del más humilde trabajador, a las autoridades de salud, al presidente de la República. pic.twitter.com/AF7ka82xlv — Alejandro Macias (@doctormacias) June 12, 2020

(Luis Ramos)