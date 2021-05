"Pues no lo soy, cabrón": responde Felipe Calderón sobre supuesto alcoholismo

Me da mucho coraje que me acusen de alcohólico, confiesa Felipe Calderón (Foto Especial)

El expresidente Felipe Calderón aseguró que le da mucho coraje que lo acusen de alcoholismo y confesó que es un tema que aún le molesta.

Durante una entrevista en el canal de YouTube Atypical Te Ve conducido por Carlos Alazraki, Calderón Hinojosa abordó su supuesto alcoholismo, del cual sostiene es una vil mentira.

"Me acusan de muchas cosas que me dan mucho coraje, como esto del supuesto alcoholismo, pues no lo soy, cabrón", dijo el expresidente un tanto molesto.

Calderón reconoció que le gusta tomar alcohol con sus amigos, escuchar música y hasta cantar cuando lo hace, pero que no es un alcohólico.

"Por supuesto que me gusta (tomar) y disfruto echar un buen vino con los amigos, cantar, y echar la trova cubana, ahora soy más de Joaquín Sabina y me gustan los mariachis", explicó el expanista.

Felipe Calderón aseguró que el mito de su supuesto alcoholismo surgió por diferencias con el periodista Federico Arreola, quien difundió la versión y luego se retractó, sin embargo, la idea quedó en el colectivo mexicano.

"Ha sido una infamia terrible que me han hecho a la mala, el que la hizo fue el periodista Federico Arreola, un día que nos echamos un entre muy fuerte mediáticamente me acusó a la mala de que yo soy un alcohólico y de ahí nació todo", señaló el expresidente.

Y agregó: "Meses después (Arreola) reconoce públicamente, y le reconozco ese gesto, ´yo inventé esa calumnia contra Felipe Calderón, no es alcohólico, no me consta y lo hice porque él me había difamado´, no quiero decir que fue lo que yo comenté porque va a decir que lo volví a difamar, pero la verdad fue un invento reconocido por el autor".

Calderón insistió que el mito de de su supuesto alcoholismo aún le molesta: "Es una tontería [...] me da mucho coraje porque no es cierto.

El mito del supuesto alcoholismo de Calderón tomó fuerza a inicios de 2011, cuando la periodista de MVS, Carmen Aristegui, dijo que el entonces presidente debía responder los señalamientos de dicha enfermedad.

Esto luego que el entonces diputado federal del PT, diputado Gerardo Fernández Noroña, colocara en la tribuna de la Cámara de Diputados una manta donde acusaba a Calderón de alcohólico.

Posteriormente, Aristegui fue despedida de MVS bajo el argumento de que había violado el código de ética de la empresa con dichas declaraciones.

Aristegui culpó a Calderón de haber ordenado su despido, lo cual el expresidente siempre ha negado, incluso relató, durante la presentación de su libro "Decisiones Difíciles" en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, que MVS lo consultó para saber si quería que la despidieran, pero él dijo que era asunto de la empresa y, aunque sí lo había calumniado, no interferiría.

"La empresa (MVS) llegó a ofrecerme su cabeza y yo les dije: es una decisión de ustedes, el Gobierno no lo pide, ella me ha calumniado, pero está en su derecho de hablar, este país es libre y siguió en ese medio", dijo Calderón en diciembre del año pasado.

Luego de una serie de movilizaciones fuera de la empresa y exigencias en redes sociales, Aristegui fue reinstalada y el mito del supuesto alcoholismo de Calderón quedó en el colectivo mexicano hasta la fecha.





