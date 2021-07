¿Puedo viajar si me vacunaron con Cansino, Sinovac o Sputnik?

El gobierno emitió el certificado de vacunación contra covid que ayudará a que los mexicanos puedan viajar al extranjero, ¿pero qué sucede si te vacunaron con Cansino, Sputnik V o Sinovac que no cuentan la aprobación de la Organización Mundial de la Salud o de las agencias sanitarias de Estados Unidos y Europa?

La dificultad para ingresar a otra nación dependerá de las restricciones que cada una establece. La OMS aprobó el uso de emergencia de Sinovac, pero todavía no da el visto bueno a la de Cansino ni a Sputnik V, lo que genera que su aplicación no sea reconocida en algunos países.

Especialistas consultados por La Silla Rota explicaron que si bien esto podría representar un problema para quienes planean viajar, en realidad no todo está perdido, porque no en todos los casos se rechazará la entrada a otro país y también existen otras alternativas para ingresar.

Xavier Tello, analista y consultor de políticas en salud, explicó que la agencia sanitaria de Estados Unidos, Food and Drugs Administration (FDA) reconoce solamente las vacunas que está se están aplicando allá que son Moderna, Pfizer y la de Johnson & Johnson, así como la de AstraZeneca aunque no sea de las que se está administrando.

Sin embargo, señaló que esto no implica que si a una persona la vacunaron con la de otro laboratorio no le van a permitir ingresar a territorio estadounidense, lo cual fue confirmado también por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"El gobierno estadounidense nos ha aclarado que ni el ingreso de viajeros a su territorio ni la eventual reapertura de la frontera común están condicionados al uso de tipos específicos de vacuna", indicó la cancillería.

Aunque las restricciones de viaje son más duras para algunos países de la Unión Europea, como es el caso de Islandia, España o Alemania.

"Lo que aparentemente ya está sucediendo es que a algunos viajeros que tienen que ir a algunos países de Europa les dicen que deben ir con las vacunas que están aprobadas en Europa. Ahora, que tú llegues y muestres que tienes esa vacuna (Cansino o Sputnik V), no estoy seguro si no te van a dejar entrar, lo que es seguro es que no te la van a aceptar como una vacuna válida", dijo Tello.

En el caso de Sinovac es diferente, pues la aprobación de la OMS facilita que una persona pueda ingresar a algunos países de Europa sin mayor complicación.

QUE NO LAS APRUEBEN EN OTROS PAÍSES NO QUIERE DECIR QUE SEAN MALAS: ESPECIALISTAS

Una de las dudas que surgió con este tema es si las vacunas de Cansino, Sputnik V o Sinovac no tienen la misma eficacia o seguridad y por eso no cuentan con la autorización de agencias sanitarias internacionales. Los especialistas consultados por este medio aseguraron que esto no es cierto.

"Eso no quiere decir que sean malas, sencillamente decimos que la FDA no las reconoce, la Organización Mundial de la Salud tampoco las reconoce", indicó Tello.

Alejandro Macías, médico infectólogo que fue comisionado Nacional para la atención de la influenza AH1N1, señaló que si bien el que algunos países no reconozcan esas vacunas provocará problemas a quienes quieran viajar, eso no implica que no sean buenas.

"No hay una razón más allá que algunos países a través de sus autoridades regulatorias establecen cuáles son las vacunas que aceptan, de acuerdo con la información que tienen o que se ha sometido para sus autoridades regulatorias, no necesariamente quiere decir que, si no se reconocen otras vacunas, sean ineficaces", señaló.

Coincidió también Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien dijo que el que no se aprueben todavía estas vacunas está relacionado con un tema técnico, porque no han presentado completo su informe de la fase 3 del ensayo clínico.

"Hasta ahora se ha vuelto un tema técnico, se puede decir que las vacunas chinas enfrentan un cierto menosprecio económico internacional, pero la verdad es que han tenido la oportunidad de publicar resultados que pudieran defenderse y no lo han hecho", declaró.

¿VACUNARSE CON OTRA VACUNA ES UNA OPCIÓN?

Tello señaló que en Estados Unidos la FDA ofrece la opción de que quienes fueron inmunizados con alguna de las vacunas mencionadas, se aplique una de las que sí tienen autorización en ese país, y sólo deben pasar 28 días entre una y otra. Aunque aclaró que no es necesario hacerlo.

El doctor López Cervantes indicó que "por propósitos inmunológicos tal vez no, pero si algunas de las personas que recibieron la vacuna Cansino, por ejemplo, un maestro, si por alguna razón quiere viajar, le van a decir que no, el pasaporte es inválido y en esas condiciones se le tiene que abrir el camino para que reciba una vacunación adicional".

"Las personas que deban viajar y tengan un certificado de una vacuna que no es reconocida por el país al que van a viajar, tendrían la única opción de vacunarse con otra vacuna, no veo más salida para eso", señaló también Macías.

Aunque esa no es la única alternativa, pues varios países, incluidos algunos de la Unión Europea aceptan otros recursos además del certificado de vacunación para permitir el ingreso, como una prueba PCR o de antígenos con resultado negativo o presentar un certificado de recuperación tras haber enfermado de covid.

MJP