¿Puedo tomar Uber o Didi para llegar al AICM sin recibir multa de 43 mil pesos?

Tras el anuncio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con la advertencia a conductores particulares que dan servicio de traslado a terceros vía aplicación, como Uber, Didi o Cabify, de la prohibición de cargar pasaje en las áreas de arribos de vuelos nacionales so pena de multas de hasta 43 mil pesos surgió la duda de usuarios que van a la terminal aeroportuaria de si ellos también pueden ser multados.

La periodista Lourdes Mendoza reportó el viernes pasado que en el aeropuerto se pueden encontrar carteles que está prohibido prestar el servicio o abordaje de pasajeros en taxis de plataforma digital.

??ALERTA, Pasajeros del @AICM_mx ???????? El genio de Morán director del aeropuerto acaba de PROHIBIR los taxis de plataformas digitales. ADIÓS a @Uber_MEX @DiDi_Mexico #Beat @Cabify_Mexico etc... pic.twitter.com/RIIfGXFWXH — Lourdes mendoza (@lumendoz) June 24, 2022

Incluso, policías capitalinos montaron un operativo en las dos terminales del #AICM, para evitar que taxistas de aplicaciones como Uber o DiDi recojan pasajeros en la zona.

Cabe destacar que la advertencia va dirigida a particulares que utilicen servicios tipo taxi desde la aplicación para recoger pasaje.

El mensaje dice:

"Prohibido prestar servicio o abordaje de de pasajeros en en taxis de plataforma digital. Multa $43 mil pesos", dice el letrero.

En ese sentido, el mensaje sólo es para socios conductores y no para usuarios del servicio, no aplica si llegas al AICM en Uber o Didi y si lo tomas desde la terminal aérea, se arriesga el conductor, no tú.

De acuerdo con el reglamento, los únicos servicios autorizados para dar servicio a pasajeros en la terminal aérea son los taxis de sitio que cuentan con módulos establecidos al interior de la terminal aérea.

La plataforma Uber aseguró que los usuarios de los diferentes aeropuertos, como el AICM, tienen derecho a elegir el tipo de movilidad que más les convenga y prefieran dentro de todo el ecosistema de opciones existentes.

"Desde nuestra llegada a México, hemos sido un aliado de las ciudades al contribuir con la movilidad de miles de habitantes y visitantes. Reiteramos nuestro ánimo de contribuir y trabajar con el Gobierno de México a través de soluciones tecnológicas a favor de la libertad y acceso a la movilidad de las personas, y sobre todo, de la recuperación y reactivación económica y turística del país."

¿QUÉ DICE EL AICM?

Aeropuerto capitalino no ha emitido un comunicado oficial sobre la medida, este ha usado sus redes sociales para pedir a los usuarios usar únicamente «taxis autorizados» que salen de la terminal.

Mediante un clip menciona que esta medida se debe tomar por la seguridad de los usuarios.

Por tu seguridad, recuerda utilizar sólo taxis autorizados ubicados en salidas internacionales y nacionales de ambas terminales. #AICM pic.twitter.com/LKFGsgi0eL — @AICM_mx (@AICM_mx) June 18, 2022

¿QUÉ DICE LA LEY?

La Comisión Federal de Competencia (Cofece) explica que en los aeropuertos en México opera un modelo de acceso restringido para el transporte de pasajeros.

El permiso para prestar ese servicio tienen que ser expedido por la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Además, se tiene que firmar un contrato con los administradores de la terminal aérea en cuestión "en el cual se establecen los pagos y contraprestaciones por estos servicios".

La Cofece informa que los requisitos para obtener este aval son:

Contar con un permiso federal otorgado de manera individual por la SICT

Obtener la autorización del aeropuerto para operar dentro de la terminal aérea y el estacionamiento, considerados por ley como zona federal.

La autorización es dada solo si cada permisionario:

Firma un contrato individual de derecho de acceso a dicha zona

Pertenece a una agrupación de taxistas o sitio

Dicha agrupación tiene un contrato moral con el aeropuerto