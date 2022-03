Pueblos de Tecámac se quedan sin agua tras inicio del AIFA

Ante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los 12 pueblos originarios de Tecámac denunciaron que el gobierno incumplió su promesa de no agudizar el desequilibrio de agua en la zona con tal de abastecer del líquido a esta nueva obra.

En un comunicado que publicaron en su cuenta de Facebook, representantes de los 12 pueblos señalaron que en conjunto con vecinos y organizaciones del norte de la Cuenca de México y del sur de Valle de Mezquital, se posicionaron la semana pasada para alertar que el AIFA se inauguraría violando la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la cual minimizó afectaciones ambientales en territorios y regiones que históricamente han sido invisibilizadas e instrumentalizadas como zonas de sacrificio ambiental.

"Decimos que el en marco de este ánimo triunfalista, el AIFA se inaugura violando su propia MIA, toda vez que le recordamos al gobierno federal que debido a las presiones de los pueblos originarios se comprometió a no agudizar el desequilibrio hídrico que padece el acuífero Cuautitlán-Pachuca y dejar sin agua a nuestros pueblos , a través de la construcción de un acueducto, que se supone se encargaría de reimportar agua del acuífero Valle del Mezquital, que arrancaría a la altura de la refinería de Tula y una parte desembocaría al interior del AIFA. Hoy, no sólo no existe proyecto de la Comisión Nacional del Agua, sino tampoco acueducto alguno ¿entonces, el agua de dónde la van a tomar?", señalaron.

Los integrantes de estas comunidades detallaron que además el agua del Valle del Mezquital es de mala calidad, pues está por encima de los máximos permisibles de arsénico, cadmio, plomo, metales pesados e incluso algunos pozos contienen radiactividad e hidrocarburos, causantes de enfermedades como distintos tipos de cáncer renales, osteoporosis, dermatitis, cólera, amibiasis, fiebre tifoidea, entre otras, de acuerdo con datos de Conagua.

Recordaron que desde desde agosto de 2020 autoridades federales y municipales trataron de perforar pozos hasta de 700 metros de profundidad con la intención de abastecer de agua potable al AIFA, topándose con la resistencia de los pueblos del norte del mismo acuífero del Valle del Mezquital.

"De la misma manera, recientemente en el presente mes, maquinaria respaldada por grupos de choque impulsados por el gobierno municipal de Tecámac, se hizo presente en el pueblo de San Pablo Tecalco, pretendiendo perforar un pozo para abastecer de agua potable al aeropuerto, lo que ocasionó el rechazo contundente de la comunidad, logrando su retiro y demostrando con ello que es evidente que si han de tomar agua, lo harán pasando por la voluntad de los pueblos que con dignidad defendemos que haya agua, memoria y futuro para las generaciones por venir", enfatizaron.

Frente a este escenario de constantes agresiones e intentos de despojo, decimos los doce pueblos originarios de Tecámac que lo que está sucediendo, lejos de ser hechos aislados, acontecen en un marco de acciones sistemáticas encaminadas a despojar a los pueblos de sus bienes de vida e intimidar cualquier ejercicio de autonomía y organización comunitaria que busque reconstruir la vida que constantemente se ve amenazada y destruida por intereses extractivos y éstos son el espejo del progreso y desarrollo que promete para los pueblos la ciudad aeroportuaria, sobre la que especula el crecimiento de diversas obras con tendencia extender la mancha urbana en torno a corredores industriales, proyectos inmobiliarios, conjuntos hoteleros y de servicios", destacaron.