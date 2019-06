"Puebla está polarizada; urge la reconciliación"

JORGE RAMOS PÉREZ 03/06/2019 08:50 p.m.

La polarización llevó a la ciudadanía a no salir a votar el domingo pasado para elegir a su próximo gobernador. Ese es el diagnóstico del virtual gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista con LA SILLA ROTA, también tiene claro que su triunfo se nutrió del voto de otros partidos políticos, no sólo el de Morena, en particular el de los partidos del Trabajo (PTT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Ofrece no entrometerse en la vida política del estado y evitar, como dice él, parecerse a anteriores gobernadores poblanos que eran los dueños de la política, que amenazaban, conducían y creaban fantasmas políticos para controlar a los partidos políticos. "No, para nada", asegura.

Luis Miguel Barbosa comenzó como abogado militante de izquierda. Se enroló en el Partido de la Revolución Democrática y se convirtió en operador político de la corriente Nueva Izquierda, liderada por los dos Chuchos, Ortega y Zambrano. Pero el punto de quiebre se dio a inicios del sexenio pasado. Como senador se opuso al Pacto por México, ideado por los Chuchos. Y rompió con ellos.

Aunque llegó a ser crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Barbosa se erigió como una voz discordante en el Senado, no sólo al entonces presidente Enrique Peña Nieto, también a las posturas del PRD. Una enfermedad lo colocó en la antesala de la muerte, pero también salió avante.

El año pasado, Barbosa se postuló como candidato a gobernador por Morena. Fue avasallado. No se cansó de denunciar que fue una operación de Estado, porque implicó una supuesta orquestación desde Puebla y el gobierno federal peñanietista. Los tribunales no le dieron la razón, pero en diciembre el accidente en el que murieron la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, abrió de nueva cuenta la posibilidad de competir.

En agosto, Barbosa Huerta tomará las riendas de Puebla.

¿Cuál es la valoración del resultado obtenido el domingo en Puebla?

Sin que sea aún oficial, las encuestas de salida de las compañías demoscópicas, me favorecieron, lo mismo los conteos rápidos del INE. Y el PREP en una evolución de casi 100 por ciento me pone más de 11 puntos arriba del siguiente candidato, el del PAN. Este lunes ya es de trabajo para mí, me reúno con la prensa y luego con alcaldes y alcaldesas de todos los partidos políticos de todo el estado. Hablaré con ellos de tres temas, desarrollo regional, desarrollo municipal y seguridad pública. Son temas que no admiten demora y tenemos que ir a poder generar soluciones, preparativos, tendré que empezar a resolver acciones relacionadas con la integración del gabinete, las propuestas para la transformación legislativa, para el cambio de régimen político, el sistema jurídico, y el cambio de la administración pública estatal y forma de gobernar. Tenemos mucho trabajo, no me voy a dedicar a descansar estos meses y que el 1 de agosto sea el primer día de transformación.

Es una transición corta, es poco tiempo, pero el justo.

Son dos meses, no podían ser menos para que se dé tiempo a las partes que tengan algo, lo impugnen, loas etapas del periodo postelectoral. Entiendo que el PAN ya reconoció su derrota y eso crea condiciones muy propicias. Llamé al diálogo a todos, a los partidos y a los candidatos para trabajar juntos por Puebla. Vamos a ver hasta dónde llega el diálogo para que así se logre.

¿No sientes que Puebla está un poco polarizada?

Claro, no es que lo sienta. Está polarizada. La baja participación de la gente el domingo en la elección es muestra de ello. Yo agradezco el voto de los que lo hicieron por mí, de los que no votaron por mí voy a su encuentro, que es la mayoría...

Casi 60 o 70 por ciento de abstención...

Y eso se debe a que hay una enorme desconfianza en la sociedad para con la autoridad, los anteriores gobierno han ocasionado esa posición y así es que nosotros estamos entendiendo este momento y ante esto tiene que ser el diálogo y la reconciliación la que provoque mejores condiciones para que la gente se sienta que hoy sí va a tener la respuesta que necesita.

Los votos del PVEM y del PT fueron muy buenos para el triunfo de Miguel Barbosa...

Sí, el voto del Verde y del PT está nutrido de la gente que llegó a nosotros como parte del diálogo político y que votaron por el Verde y por el PT. Hay gente que vino del PRI, del PAN o sin partido y no se acomodaron por el trato con Morena y se fueron por ese lado, eso es real. Y agradezco al PT y al Verde y a todos los que participaron. Porque aquí hubo gente del PRI y del PAN y de todos los partidos que participaron y ejercieron su derecho a votar y así se logró este resultado.

¿Cómo aminorar el encono en Puebla?

Ejerciendo un gobierno muy ciudadano, muy de contacto con la gente, muy de rostro humano, justo, que no atropelle, que es a lo que está acostumbrado Puebla a que pase desde su gobierno, a que atienda a la sociedad y no sea corrupto. Hay una percepción aquí para con la política y vamos a acreditar que las cosas sean diferentes, entonces estoy seguro que en el 2021 haya una elección muy nutrida y vamos a cambiar esa percepción. Yo no seré operador político de ningún partido, de ninguna forma, yo daré equilibrio a la vida política, económica, social y cultural y seré quien garantice que Puebla sea una sociedad de derechos y de libertades.

Gobiernos de Morena, como Morelos, Ciudad de México, Veracruz, los delitos se disparan junto con la violencia, ¿cómo garantizar que no se va a desbordar la violencia?

Porque vamos a tomar acciones muy concretas a partir de este lunes. Pronto iré a un diálogo con la federación para ver quién será responsable de la seguridad pública en Puebla y tendré diálogo desde hoy con los alcaldes para ver quiénes son los responsables de seguridad pública en cada uno de los 217 municipios y empezaremos a reestructurar las policías. ¿Para qué? Para certificarlas y si ya están certificadas en un ´porcentaje, recertificarlas. Vamos a profesionalizar, dotarlas de poder de fuego, de inteligencia. Y vamos a coordinarlas con la Guardia Nacional, Ejército y Marina. También coordinarnos con los estados colindantes, hay zonas limítrofes y vamos a fortalecerlo. Vamos a ver el sistema de justicia para evitar que sea puerta giratoria sino que sea la procuración de justicia y la administración de justicia capaces de integrar carpetas de investigación y expedientes, para que los delincuentes queden sentenciados en un sistema penitenciario fuerte. Hoy se adolece de todo esto. Si a esto se agrega la prevención del delito, valores, educación, empleo, pues vamos a tener una ruta. Yo pido 100 días a partir de mi llegada al gobierno para lograr la reestructuración de las policías, garantizar que no hay policías vinculados a la delincuencia. Desde el primer día vamos a estar desmantelando bandas. Tu no puedes poner un policía detrás de cada ciudadano, pero sí puedes tener la inteligencia para saber quiénes son las bandas y desmantelarlas. Tengo la voluntad de hacerlo y estoy seguro que la federación nos va a apoyar mucho en esta materia.

Es más fácil siendo el presidente de la república de Morena...

No es que sea más fácil, pero claro que tenemos comunicación y eso va a ayudar a que las cosas en Puebla se resuelvan mejor.

¿Y con la oposición?

No me voy a meter en la vida política, voy a garantizar que la democracia sea real en Puebla, no como los otros gobernadores que eran los dueños de la política poblana, de amenazar, conducir, crear fantasmas políticos, controlar a los partidos políticos. No, para nada. Si queremos recuperar la normalidad, tiene que ser de manera diferente. Y yo estoy llamando al diálogo a los partidos políticos y a los candidatos porque no podremos recuperar la unidad poblana, no podemos ir a la reconciliación sin diálogo.

MJP