PT reta al PES a entregar diputados al PRI y de paso cobrar favores

Ríspida, tensa, así fue la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) este mediodía donde al presidente y morenista, Mario Delgado, tocó escuchar (mas no mediar) el enfrentamiento que prevalece entre sus aliados electorales Partido del Trabajo y Encuentro Social, luego de que éste último denunciara el viernes que el PT pretende comprar con cinco millones de pesos a algunos de sus legisladores con el fin de acrecentar su bancada para alcanzar la presidencia de la Mesa Directiva.

Ganar tiempo, esa fue su estrategia. Estaban presentes (de manera virtual) el resto de los coordinadores parlamentarios; sin embargo, fuentes cercanas a este órgano afirmaron a La Silla Rota que al morenista no se le ve preocupado, quizás porque su cabeza podría estar en otro lado, como es la elección de la dirigencia nacional de Morena (a la que aspira) mediante una encuesta, como informó por la tarde mediante un tuit.

¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada! Esa siempre ha sido la guía de Morena. #EncuestaAbiertaYA ¡Estamos listos para participar y en unidad ganar el 2021! pic.twitter.com/Jr1opC9M6v — Mario Delgado (@mario_delgado) August 3, 2020

Por eso durante esta reunión solo escuchó los planteamientos de ambas partes y anunció que les convocaría para hablar con ellos dos y posteriormente, emitir una opinión final ¿Cuándo? ¿Cómo? Los detalles se desconocen aún.

En tanto, esta mañana las bancadas del PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron su respaldo al PES; y consideraron que la Jucopo debe investigar si hay o no la compra y/o tráfico de legisladores para evitar la construcción de mayorías artificiales. "Rechazar cualquier acción que tenga como objetivo final generar desconfianza, ingobernabilidad, avasallamiento y desconocimiento de los acuerdos consensados, pretendiendo lesionar, a través de la impunidad que otorgan las mayorías artificiales, al Congreso de la Unión", afirmó la perredista, Verónica Juárez.

Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que la Jucopo debe deslindarse de "cualquier acto de cooptación política a través de ofrecimientos políticos o económicos" y garantizar la conformación de un órgano de gobierno (la Mesa Directiva) se realice bajo respeto y consensos. "Esta es una cuestión que da vergüenza, como el manipuleo de voluntades políticas para la cooptación de órganos de gobierno, es inaceptable", declaró a La Silla Rota. "Me parece lamentable porque puede haber corrupción económica y política y por el mercadeo de intereses"

El coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, también respaldó al PES y exhortó a la se respete el acuerdo que la Jucopo firmó el 05 de septiembre 2018, para que la presidencia de la Mesa Directiva sea rotativa acorde al orden decreciente de los grupos parlamentarios. "Confiamos se honre la política de altura", dijo, "los grupos se integran al inicio de la legislatura"

El PRI también respaldó al PES y reiteró, como informó esta mañana, que le corresponde presidir la Mesa Directiva por ser la tercera fuerza política. Pero el partido Verde guardó silencio pues si ninguna bancada le cede diputados al PT, la única alternativa de éste, sería recurrir al Verde.

"Mi amigo Jorge Arguelles"

Así se refirió Gerardo Fernández Noroña al coordinador de Encuentro Social, en la conferencia de prensa que ofreció tras finalizar la Jucopo. Y afirmó que es falso su acusación de comprar legisladores por cinco millones de pesos. "Le dije a Argüelles, preséntala, haz la acusación cabrón... Es temeraria... ¿De dónde vamos a sacar cinco millones de pesos por legislador? Ya los quisiéramos tener... No hagas eso, no es correcto, o retráctate de lo que dijiste".

Noroña, vicecoordinador de la bancada agregó no temer si el PES le traspasa quince diputados al PRI. "

"Le dije manda a los 15 diputados al PRI, como dices. Ni te esperes a nada", pero advirtió que de hacerlo, deberá rendir cuentas de porqué rompió la alianza electoral con Morena. "Se han tensado las cosas demasiado", lamentó. Y -sin dar nombres ni siglas de partidos- aseguró ser en este momento la tercera fuerza política del Congreso al haber concretado ya el traspaso de un número de diputados que les permite tener ahora una bancada de 50 o 51 legisladores cuando hasta hace unos días tenía 43. "No hemos hecho la acreditación de los nuevos legisladores y legisladoras que se han sumado a la bancada del partido del Trabajo".

Nos deben favores, advirtió entre líneas

Fernández Noroña aprovechó parte de sus argumentos para recordar al resto de los partidos, algunas "cortesías" del PT de las cuales espera correspondencia, según su dicho.

Favor uno, al PES. "Nosotros estuvimos de acuerdo en que Encuentro Social siguiera como fracción parlamentaria, a pesar de que ya no existía el partido en 2018 porque perdió el registro... Actuamos en absoluta solidaridad, no fuimos gandallas... A nosotros como PT en 2015, a pesar de que teníamos el número de diputados necesarios para ser fracción parlamentaria, se nos negó ese derecho y se tuvieron que integrar a otra fracción parlamentaria porque no teníamos registro, nos lo habían quitado".

Favor dos, al PAN. "Jugué un papel muy fuerte en la coalición para lograr convencer que se votara por Laura Rojas. Había muchísima resistencia. Nos decían que iba a pasar lo que pasó, que iba a tener una actitud facciosa. Jugué mi prestigio y mi autoridad, mucha, poca o regular, para lograr el acuerdo de que se aprobara que Laura Rojas encabezara la Mesa Directiva. Me parece que Acción Nacional debe actuar en consecuencia".

Favor tres, a. En agosto de 2018 el Instituto Nacional Electoral realizó la distribución de diputados por partido. 61 tenía ely 191, pero no ganaba la mayoría absoluta. Así que hizo valer su alianza electoral y sumó 30 legisladores petistas, 25 de Encuentro Social, cinco del Verde, con los que obtuvo la mayoría absoluta al sumar 251 legisladores. Fue por eso quepresidió la Junta de Coordinación Política; pero devolverle alalgunos diputados, pondría en riesgo su cargo del que depende la mayor parte de las negociaciones en la cámara baja.

"No, no hay ningún acuerdo con Mario Delgado en el sentido de que esté dispuestoa perder la Junta de Coordinación a cambio de que mantengamos la", afirmó Fernández Noroña. "A mí me parece, en este último año, mucho más importante la posesión de la, porque la Jucopo de todos modospor sí misma tiene el voto mayoritario aunque formalmente no la presida... Mario Delgado no está en la idea de pasarnos legisladores para que tengamos mayoría".

Favor cuatro, a Mario Delgado. "Mario Delgado fue elegido bajo las siglas del Partido del Trabajo. O sea, él estaba asignado al Partido del Trabajo. Pues es Morena, es obvio que es Morena. Me enteré ya que iba a ser el registro, unos días antes, que estaba bajo las siglas de Encuentro Social, no lo sabía...

Esa situación se dio y luego, de manera natural ya que estás en la legislatura, pues te integras al grupo parlamentario que es con el que hiciste tu integración".