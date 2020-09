PT confía lograr acuerdo para ganar Mesa Directiva; PRD niega traición

El Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados aseguró que tiene hasta el 5 de septiembre para lograr acuerdos sobre la elección de la Mesa Directiva, luego de que ayer la planilla propuesta por el Revolucionario Institucional (y encabezada por la legisladora Dulce María Sauri) no logró el voto de las dos terceras partes de los presentes en el pleno.

"Son cinco días para resolver", afirmó en conferencia de prensa su coordinador Reginaldo Sandoval. "No tengan la menor duda de que llegaremos a los acuerdos, ayer en la Junta de Coordinación Política reiteramos que somos la tercera fuerza en la cámara. Nuestra estrategia no se ha movido, solo la táctica", dijo. Y reiteró su desacuerdo con la maniobra priista que sumó cuatro legisladores perredistas en préstamo, para alcanzar un total de 50 diputados con el fin de presidir ese órgano de gobierno.

Sandoval agradeció a los diputados de diversos partidos que votaron en contra o abstención de la planilla priista, y en la que el PT declinó incluir un representante de su bancada. "Encabezaremos la Mesa Directiva de forma institucional, nos encontramos en una revolución pacífica", señaló en alusión al mismo discurso de Andrés Manuel López Obrador en 2006 después de las elecciones presidenciales.

HICIMOS LO CORRECTO: PRD

Por otro lado, la bancada perredista se reunió por la mañana en San Lázaro con su nuevo dirigente Jesús Zambrano. Al término de esta, declaró a los reporteros que su apoyo al PRI fue una decisión del grupo parlamentario que él avaló plenamente "en defensa de la legalidad" y para evitar un "atraco a la institucionalidad".

"Fue lo correcto", dijo, "ahí los hechos estarán hablando, de otra manera lo que hubiera sucedido es que hoy tendríamos (como presidente) a un individuo que no tiene las características que señala la ley, de tener calidad suficiente y respeto a las instituciones y la pluralidad del Congreso", afirmó. Además, adelantó que sus legisladores permanecerán en el PRI hasta que el tema de la Mesa Directiva se resuelva.

"Aquí no hubo sobornos, absolutamente nada, lo puedo decir con certeza. Tampoco hay traición al PRD ni se violaron disposiciones al partido. Y el partido lo explicará a su militancia. No hay ninguna prohibición expresa, hemos cambiado la línea política en el último consejo nacional que deja abiertas las alianzas más amplias posibles y no creo que eso lastime, al contrario", concluyó.