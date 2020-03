Pseudoperiodista pide investigar a Frida Guerrera; ella lo confronta en la mañanera

"No soy panista, ni priista, soy una mujer que lleva tres años luchando y dando voz a la gente que necesita ser escuchada. Desde el 2016 he documentado y contado historias de mujeres y niñas asesinadas, haciendo investigación en torno al feminicidio, yo no representó a nadie más que a familias, víctimas que necesitan justicia [...] nadie me financía, vivo como puedo", respondió Frida Guerrera.