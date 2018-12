Proyecto inmobiliario en Santa Fe, a consulta: AMLO

REDACCIÓN 21/12/2018 10:51 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que el proyecto inmobiliario en Santa Fe, que consiste en vender propiedades de la Sedena para financiar la Guardia Nacional, será un tema que se pondrá a consulta popular.

En la conferencia matutina, López Obrador aseguró que su proyecto es diferente al que tenía su antecesor, Enrique Peña Nieto.

"Acordamos que en un mes vamos a tener ya una propuesta más definida sobre este tema, me estoy tardando en explicarlo porque me interesa mucho este asunto, en un mes les explicamos el proyecto, de todas formas va a haber consulta a los ciudadanos ¿quién va decidir? La gente, queremos tener completo el proyecto, queremos explicar cuál sería el propósito de utilizar este espacio de la Ciudad (de México)", lanzó.

"Ayer analizamos esta propuesta, es distinto porque tengo entendido que lo que se buscaba en el gobierno anterior era vender el terreno, se hizo incluso un avalúo y se consideró que tenía un valor de 20 mil millones de pesos. Nosotros no vamos a vender el terreno para empezar a diferenciar, en segundo lugar, ayer se los adelanté que se quiere utilizar el terreno en lo fundamental para hacer un parque", agregó el Presidente.

Aseguró que cuidarán el medio ambiente, no afectarán mantos acuíferos, no tirarán árboles y no impactarán vialidades.

Una proyección de la Sedena destaca que el predio de Santa Fe es viable para construir desarrollos de valor medio alto y hasta de lujo, con lo que se pueden obtener recursos de 40 mil 300 millones de pesos hasta 113 mil 400 millones de pesos.

