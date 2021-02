Proyecto de la 4T apostó “todas las canicas” al petróleo y derivados

No me parece mal que desde el gobierno se diga que la prioridad absoluta es proteger a los más pobres, estoy de acuerdo. Quizá donde claramente me parece hay una confusión en el caso del presidente es no entender cómo funciona la economía. Para proteger a los más vulnerables necesitas proteger la economía. No puedes tener solo política social en una crisis de este tamaño, necesitamos política económica a la altura de la crisis