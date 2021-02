Próxima semana llegará cargamento de medicamentos oncológico

La próxima semana llegará un cargamento de medicamentos oncológicos, el cual se sumará las compras en el extranjero que se han hecho en las últimas semanas para que lleguen a manos de los pacientes, afirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, en referencia a los problemas de desabasto que hubo esta semana en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

LA SILLA ROTA dio a conocer el lunes la denuncia de los padres de niños con cáncer que son atendidos en este hospital, quienes declararon que sus hijos no recibieron su quimioterapia porque no había ciclofosfamida ni vincristina. Este viernes, Reyes Terán explicó cuáles han sido las causas de este desabasto, en el cual ya están trabajando.

“Lo que se ha hecho es tratar de buscarlos en el extranjero y se han conseguido. Han estado llegando en las últimas dos semanas una cantidad considerable de medicamentos, aún no suficiente en algunos casos en particular, pero la próxima semana viene el otro cargamento. Tiene que llevar un proceso para la desaduanización, de manera que puedan utilizarse de manera segura en los pacientes que requieran, se están distribuyendo en todos los hospitales.

“Confío en que próximamente se tengan cubiertos todos los medicamentos que constituyen la quimioterapia, es sobre la marcha, se están recibiendo continuamente los medicamentos de varias partes del mundo, desde Argentina, Brasil, Francia y otros países”, indicó.

Reyes Terán dijo que la falta de vincristina se debe a un problema de su producción a nivel mundial, mientras que el problema con la ciclofosfamida es por una empresa que tenía el monopolio de este fármaco.

“Ha habido dificultad en conseguir los medicamentos contra el cáncer, ¿por qué? Porque la producción de los medicamentos, la manufactura requiere de tiempo, no es de la noche a la mañana y obviamente las empresas nacionales no invierten para tener un stock de medicamentos para el momento que lo requiera tanto la medicina privada como la pública”, dijo el comisionado de los Institutos Nacionales de Salud.

Este medio dio a conocer el caso de Esperanza Paz, madre de Hermes, quien no recibió el lunes su quimioterapia por falta de ciclofosfamida. El jueves le aplicaron el tratamiento, pero porque la familia consiguió el fármaco por su cuenta.

Sobre el sabotaje contra el Insabi, dijo: “Nosotros no acusamos de complot a nadie que no tengamos pruebas de que está actuando deliberadamente”. Aseguró también que respetan la crítica que se ha desatado en la prensa.

“Cuando yo he dicho de un complot, lo reitero con convicción, no me refiero a la prensa, ni siquiera me refiero a aquellos medios que pudieran tener por razones corporativas alguna vinculación con algunos agentes económicos con los que tenemos relación, por ejemplo, la industria farmacéutica.

“Aquí está un medio que sabemos que tiene una vinculación corporativa, por ejemplo con una empresa distribuidora de fármacos y nos hace una crítica o nos hace una columna crítica, no pensamos que eso sea un complot, puede ser simplemente una confluencia de visiones en la política editorial del medio y la respetamos y ni modo, no tiene por qué aplaudirnos algo con lo que no esté de acuerdo”, destacó

(José Guaderrama)